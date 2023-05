Americana vai ter Telhanorte com 100 empregos

O prefeito de Americana, Chico Sardelli, anunciou a chegada de unidade da Telhanorte

em Americana. Uma das mais tradicionais lojas de material de construção do Brasil vai ampliar sua operação e lançar a Vivarq Telhanorte, uma bandeira boutique da marca. Os empreendedores escolheram Americana para ser a primeira unidade do novo negócio no interior do Estado.

A nova empresa irá gerar cerca de 100 empregos, entre diretos e indiretos, e será aberta ao público no dia 2 de junho.

Nesta sexta, o prefeito recebeu representantes da empresa no gabinete, ao lado do vice-prefeito Odir Demarchi e do secretário de Desenvolvimento Econômico Rafael de Barros.

Participaram da reunião – representando diretor comercial da Telhanorte, Jorge Caire Netto – o diretor de Marketing e E-commerce Rafael Paulino, o gerente de Expansão Juliano Hernandez, além de Stéphanie Durante e Lucas Hanchuk, também da equipe de marketing.