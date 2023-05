São Vicente abre 25 vagas no Centro de Distribuição, em Nova Odessa

A rede São Vicente, através do Centro de Distribuição dos Supermercados São Vicente e Arena Atacado, em Nova Odessa, realiza nesta segunda-feira (22), das 8h00 às 12h00, um feirão de emprego para a contratação de 25 vagas para os cargos de conferentes, separadores e empilhadeiristas. O Centro de Distribuição da rede São Vicente está localizado à Avenida Ampélio Gazzeta, 3999 – Parque Industrial Harmonia, Nova Odessa.

LEIA TAMBÉM: Americana vai ter Telhanorte com 100 empregos

As vagas são para o Centro de Distribuição da rede com início imediato com preferência para moradores de Americana, Nova Odessa e Sumaré e que tenham disponibilidade de horário. Os interessados devem comparecer munidos de documento com foto e currículo atualizado.

“A gente sempre busca profissionais com proatividade, que lidam bem em equipe e que tenham vontade de crescer profissionalmente”, comentou a Coordenadora de Atração de Talentos, Charline Mattos.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento