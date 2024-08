Quatro modalidades olímpicas batem recorde de popularidade no Brasil

Olimpíadas em alta- A edição de agosto do Data Stories, conteúdo temático lançado bimestralmente pela Kantar IBOPE Media, aborda a relação do consumidor com o esporte. Batizado de “Medalha de Ouro: O esporte como conexão entre pessoas, mídias e marcas”, o material explora o impacto recente dos Jogos Olímpicos de Paris no interesse do brasileiro em modalidades e na visibilidade de atletas mais destacados.

A chama olímpica reacende não só a paixão por esportes, mas também o interesse do mercado. Nos anos olímpicos, o consumo de conteúdo esportivo dispara, impulsionado por um aumento de 20% no número de fãs. Essa febre esportiva aquece o mercado publicitário, que registrou um crescimento de 37% em investimentos em conteúdo esportivo na TV e no digital no primeiro semestre deste ano.

Segundo dados do Sponsorlink, o Brasil vive o maior volume de fãs em quatro modalidades em toda a série histórica destas modalidades. A principal entre elas é a ginástica artística, que 61% dos brasileiros declaram ser fãs do esporte – um aumento de 160% desde março de 2015.

Prova do maior interesse está na consagração de Rebeca Andrade como a maior medalhista olímpica da história do Brasil. A audiência da final do solo feminino de ginástica artística e sua cerimônia de premiação foi acompanhada na TV linear por todos os grupos etários e gêneros, embora tenha apresentado maior predominância do público acima de 35 anos de idade (81%) e das mulheres (56%).

As outras três modalidades em alta entre os brasileiros são: vôlei de praia (60% de fãs autodeclarados, o que representa aumento de 182% desde setembro de 2013), surfe (45% e ascensão de 272% desde setembro de 2013) e judô (44% e crescimento de 151% desde setembro de 2017).

Vale destacar também que, durante as transmissões dos Jogos de Paris, pelo menos 27 atletas dobraram seu alcance digital. A judoca Beatriz Souza é o maior exemplo nesse contexto. A lutadora iniciou a competição com 14,5 mil seguidores nas redes sociais. Entre 5 de julho e 12 de agosto, esse número saltou para 3,4 milhões – um ganho de 23.000%.

Olímpicas de ouro

A dupla feminina vencedora do vôlei de praia também aproveitou essa onda. Ana Patrícia apresentou alta de 910% nas mídias, pulando de 63 mil seguidores para 579 mil. A parceira, Duda Lisboa, por sua vez, teve ascensão de 410%, passando de 104 mil para 530 mil fãs.

Esse crescimento de popularidade demonstra como a TV e as plataformas de vídeo online são capazes de influenciar ativamente o comportamento da audiência em todas as mídias e transformar a forma como consumimos conteúdo.

