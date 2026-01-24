São Paulo deu início à criação dos primeiros Centros de Referência em Queijos Especiais do Estado, por meio do projeto de cooperação internacional entre a Embaixada da França no Brasil e a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

A iniciativa, lançada em 2022, prevê a implantação de cinco centros-piloto que atuarão como polos de disseminação tecnológica e capacitação de produtores, para melhor qualificar a produção artesanal de queijos.

Queijos e franceses

O projeto, coordenado pela Apta Regional, em parceira com o Instituto de Tecnologia de Alimento (Ital-Apta), o Instituto de Zootecnia (IZ-Apta), a Defesa Agropecuária e o Centro Paula Souza, com o apoio da Organização das Cooperativas do Estado de São Paulo (Ocesp) e de especialistas franceses em produção de queijos artesanais especiais, irá contribuir para a padronização de processos, melhoria da qualidade dos produtos e fortalecimento da segurança alimentar.

O treinamento, realizado em dezembro, reuniu os primeiros 15 multiplicadores do conhecimento, que irão compor os Centros de Referência. A formação técnica é voltada a produtores, professores e profissionais do setor. O foco principal é diferenciar e valorizar os queijos artesanais e de nicho, que possuem processos produtivos distintos dos queijos industriais tradicionais.

Durante o treinamento, os participantes receberam formação abrangente sobre boas práticas de higiene na ordenha, qualidade da água, nutrição animal, segurança alimentar e técnicas de fabricação de queijos artesanais. Também foram discutidos aspectos regulatórios e técnicos que diferenciam os queijos tradicionais — como muçarela, minas e prato — dos queijos artesanais e especiais, ainda em processo de regulamentação.

Segundo o coordenador da Apta Regional, Daniel Gomes, o projeto representa um marco para o setor, reunindo a iniciativa privada, o ensino e a pesquisa, para juntos fortalecerem a produção de queijos no Estado. “A iniciativa busca nivelar conhecimento e desenvolver tecnologias para novos queijos especiais e de nicho, preparando disseminadores que irão multiplicar esse aprendizado em diferentes regiões”, detalhou.

A coordenadora do projeto, Maria Isabel de Medeiros, pesquisadora da Apta Regional de Bauru, reforçou que a ação responde a uma das maiores demandas do setor, que é a mão de obra qualificada. “O pequeno produtor e a agricultura familiar enfrentam dificuldades com a falta de profissionais especializados. Este programa vai formar futuros queijeiros e técnicos, garantindo qualidade, segurança e valorização dos queijos paulistas”, afirmou.

A pesquisadora Leila Spadotti, do Ital, destacou o caráter multidisciplinar da ação que enriqueceu as discussões e ampliou a compreensão sobre os desafios e oportunidades da queijaria artesanal.. “Foi uma troca de experiências entre professores, produtores e pesquisadores. Cada participante contribuiu com seu conhecimento, permitindo um nivelamento que será essencial para multiplicar o aprendizado em todo o Estado”.

O Ital participa do projeto por meio de seu Centro de Tecnologia de Laticínios, colocando à disposição sua tradição e experiência na área. Já Eloisa Garcia, coordenadora do Ital, ressaltou que os próximos treinamentos contarão com especialistas franceses, trazendo a tradição e cultura da queijaria europeia para fortalecer a produção local. ”

O projeto reforça a estratégia da Secretaria de Agricultura de integrar ensino, pesquisa e iniciativa privada, para consolidar São Paulo como referência nacional na produção de queijos especiais e artesanais. Além de promover inovação tecnológica, a iniciativa busca garantir segurança alimentar, respeito ao consumidor e produtos de altíssima qualidade.

Apta Regional

A Apta Regional é uma Instituição de Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo (ICTESP), vinculada à Diretoria de Pesquisa dos Agronegócios (Apta), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo (SAA). Com 18 Unidades Regionais de Pesquisa e Desenvolvimento, atua em áreas como agronomia, zootecnia, pesca continental, sanidade vegetal e animal, agregação de valor em produtos agropecuários, sistemas integrados de produção e segurança alimentar.

Considerada o maior hub descentralizado de pesquisa agropecuária do Estado, a Apta Regional oferece soluções tecnológicas aplicadas, adaptadas às realidades locais e regionais, contribuindo para o fortalecimento das cadeias produtivas e para uma agricultura mais sustentável e competitiva.