Constantino Júnior, fundador e presidente do conselho de Administração da Gol, morreu na manhã deste sábado (24) aos 57 anos. O executivo lutava contra um câncer há anos e estava internado em um hospital na cidade de São Paulo.

O empresário foi o primeiro CEO da Gol e liderou a companhia de 2001 até 2012. Antes de assumir a chefia executiva da companhia, foi Diretor da Comporte Participações entre, grupo que controla diversas empresas de transporte terrestre de passageiros no Brasil, 1994 e 2000.

Nota sobre a morte de Constantino Jr

“Há 25 anos, Júnior e a família Constantino deram início à trajetória da mais brasileira das companhias aéreas. Com uma visão empreendedora e valores sólidos, nascia uma empresa reconhecida por sua excelência, referência em inovação e por seu compromisso com o desenvolvimento do Brasil”, disse a Gol em nota.

