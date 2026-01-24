O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana informa que será necessário executar um serviço na tarde deste sábado (24), no cruzamento da Rua Paraná com a Rua Operário Osvaldo dos Santos, para a substituição de um registro da rede de abastecimento que apresentou problema.

A intervenção pode afetar o abastecimento na região da Colina, Werner Plass e Chácara Machadinho.

A necessidade da intervenção foi identificada após relatos de falta d’água, ocasionada pelo problema no registro, sendo preciso o fechamento temporário da rede para a execução do serviço.

Bairros afetados, segundo o DAE

Em razão disso, os bairros Werner Plass, Jardim Colina e Chácara Machadinho poderão apresentar intermitências no abastecimento durante a tarde, com previsão de normalização até o fim do dia.

Durante os trabalhos, também podem ocorrer interferências pontuais no trânsito no entorno do cruzamento. O DAE orienta que os motoristas redobrem a atenção ao trafegar pela região e agradece a compreensão da população.

