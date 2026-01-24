Benedito Spada recebe reconhecimento pelo trabalho social e humanitário desenvolvido em Santa Bárbara d’Oeste. O vereador Juca Bortolucci é autor da Moção nº 105/2026, protocolada na Câmara Municipal, ao Spada, que há dois anos se dedica à confecção artesanal de brinquedos de madeira distribuídos gratuitamente a instituições que atendem crianças no município.

Servidor público aposentado, Benedito Spada dedicou 45 anos de sua vida profissional à Polícia Civil, atuando como investigador. Após a aposentadoria, enfrentou um período delicado marcado pela depressão, quadro que conseguiu superar ao transformar seu tempo, experiência e sensibilidade em uma iniciativa solidária voltada ao bem coletivo.

O trabalho voluntário com a produção de brinquedos revelou-se fundamental em seu processo de superação pessoal, proporcionando rotina, propósito e sentimento de utilidade social. A atividade contribuiu para o fortalecimento da autoestima e do equilíbrio emocional, além de evidenciar como o engajamento comunitário e as ações solidárias podem impactar positivamente a saúde mental e o bem-estar.

Os brinquedos produzidos por Benedito Spada já beneficiaram

diversas instituições do município, entre elas a APAE, a Casa da Criança e unidades da rede municipal de educação infantil, como as EMEIs Mainá, Eufrásia Garcia de Souza e Áurea Chan Bataglia. A iniciativa promove alegria, afeto e inclusão social para crianças atendidas por esses espaços.

O projeto conta ainda com uma parceria importante com a empresa Packmade, que contribui com o fornecimento de sobras de madeira utilizadas como matéria-prima, reforçando o caráter sustentável e colaborativo da ação.

Na justificativa da moção, o vereador destaca que o trabalho desenvolvido por Benedito Spada é exemplo de como a solidariedade, a criatividade e o voluntariado podem transformar vidas, não apenas das crianças beneficiadas, mas também de quem pratica o bem. A Câmara Municipal manifesta, assim, seus aplausos e reconhecimento, desejando que a iniciativa continue levando esperança, sorrisos e inspiração à comunidade barbarense.