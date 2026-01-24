DAE instala piso e avança em nova fase da reforma do laboratório das ETEs

Departamento de Americana amplia espaço das Estações de Tratamento de Esgoto

O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana avança nas obras de reforma e ampliação do laboratório central das Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs), com o início da instalação do piso do espaço, uma das etapas finais da modernização da unidade, essencial para garantir segurança, higiene e conformidade com as normas técnicas exigidas para ambientes laboratoriais.

A obra integra o programa “DAE em Ação pela Água – Tecnologia e eficiência no saneamento de Americana” e contempla um conjunto de melhorias já executadas no local. Entre as etapas concluídas estão a reorganização do layout do laboratório, a troca de quatro bancadas utilizadas para análises laboratoriais, a adequação dos pontos hidráulicos e elétricos, além da instalação da porta e do chuveiro de emergência, itens obrigatórios para atender às normas de segurança.

Com a execução do novo piso, o DAE dá sequência às intervenções estruturais que qualificam o ambiente para o funcionamento pleno do laboratório. A próxima etapa da obra será a substituição do sistema de ar-condicionado, finalizando o processo de reforma e adequação técnica do espaço.

Segundo o superintendente do DAE, Fábio Renato de Oliveira, a modernização do laboratório é estratégica para o desempenho das ETEs. “Essa reforma está sendo feita de forma planejada, por etapas. Já concluímos intervenções importantes e agora avançamos com o piso e, na sequência, com o novo sistema de climatização, para entregar um laboratório mais seguro, moderno e eficiente”, destacou.

As melhorias têm como objetivo centralizar as análises de controle de qualidade do esgoto tratado, com foco na ETE Carioba, que passará a funcionar como laboratório central das unidades Balsa e Praia Azul. A modernização permitirá ampliar o número de análises e parâmetros monitorados, garantindo mais precisão, confiabilidade e eficiência no acompanhamento dos processos de tratamento.

