Caetano e Mizzoni discutem serviços com secretária de Meio Ambiente

Jean Mizzoni discute manutenção de espaços públicos

O vereador Jean Mizzoni (Agir) se reuniu na segunda-feira (19) com a secretária municipal de Meio Ambiente, Andréa Cristina Fernandes Gonçales, para discutir demandas relacionadas à zeladoria e manutenção de espaços públicos no município.

Durante o encontro, o parlamentar apresentou solicitações encaminhadas por moradores dos bairros Parque Novo Mundo, Parque Universitário, Jardim Terramérica, Nielsen Ville e Jardim Primavera, relatando mato alto em áreas públicas e a necessidade de poda de árvores em pontos estratégicos.

“Essa região possui muitas áreas institucionais próximas às residências. Nesse período de alternância entre chuvas e sol, o crescimento da vegetação ocorre de forma acelerada, gerando transtornos aos moradores do entorno, além da sensação de insegurança. Além disso, há árvores cujas copas estão obstruindo passagens de pedestres e, em alguns casos, avançando sobre a via pública”, destacou Mizzoni.

O parlamentar também informou que realizou um mapeamento das situações mais urgentes, formalizou os pedidos por meio de indicações e encaminhou à secretaria uma relação de locais mais críticos, com o objetivo de que sejam incluídos no cronograma de execução dos serviços o mais breve possível. “Tenho acompanhado o empenho da equipe da secretaria para atender a grande demanda existente no município e seguirei monitorando o andamento dessas solicitações”, concluiu.

Marcos Caetano discute serviços de zeladoria

O vereador Marcos Caetano (PL) se reuniu na terça-feira (20) com a secretária municipal de Meio Ambiente, Andréa Cristina Fernandes Gonçales, para tratar das demandas municipais sob responsabilidade da secretaria e acompanhar os cronogramas de serviços previstos para o ano de 2026.

Durante a reunião, foram discutidos os trabalhos que vêm sendo executados pela nova gestão da secretaria, como serviços de manutenção em praças, parques e avenidas e poda de arvores, além dos cuidados com o Parque Ecológico.

A secretária apontou que as equipes estão intensificando os trabalhos no início do ano, especialmente em razão das chuvas recentes, que contribuem para o crescimento acelerado da vegetação. Outro tema abordado foi o projeto “Refloresta Americana” – parceria entre a prefeitura e a iniciativa privada que prevê o plantio de 16.049 mudas de árvores nativas da Mata Atlântica e do Cerrado às margens do Córrego Bertini, com foco no reflorestamento de 9,6 hectares, na preservação de quatro nascentes e na recuperação das Áreas de Preservação Permanente (APPs).

O projeto faz parte do Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), idealizado pela secretaria de Meio Ambiente por meio da Unidade de Fiscalização, Licenciamento Ambiental e Projetos. A iniciativa será executada em três etapas, a partir de janeiro, em parceria com diversas empresas. A primeira fase tem início neste sábado (24) e contará com a doação de 5 mil mudas pela empresa Papirus.

“Estou acompanhando as ações e os prazos da secretaria de Meio Ambiente, o que é fundamental para garantir transparência, eficiência na gestão pública e avanços concretos na política ambiental do município”, concluiu Marcos Caetano.

