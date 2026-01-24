A Secretaria Municipal de Educação de Santa Bárbara d’Oeste conquistou a categoria ouro no Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização 2025, reconhecimento concedido pelo Ministério da Educação (MEC). O resultado foi divulgado nesta quarta-feira (21) e destaca o compromisso do município com a garantia do direito à alfabetização das crianças na idade certa.

O selo tem caráter simbólico e não financeiro e reconhece as gestões estaduais, distrital e municipais que desenvolvem políticas públicas eficazes voltadas à alfabetização. Santa Bárbara d’Oeste alcançou 139 pontos, de um total de 150 possíveis, assegurando a pontuação necessária para a categoria ouro. Em 2024, a cidade também conquistou o selo ouro.

“O esforço que vem sendo feito colocou a gente mais uma vez na categoria ouro do selo. Esse reconhecimento nacional reforça que estamos no caminho certo. Investir em alfabetização é investir no futuro da nossa cidade. Esse resultado é fruto do trabalho sério da nossa rede municipal de ensino, do empenho dos educadores e do compromisso da Prefeitura em garantir que nossas crianças tenham acesso a uma educação pública de qualidade desde os primeiros anos, em ambientes acolhedores”, disse o prefeito Rafael Piovezan.

“A conquista do selo demonstra o trabalho consistente desenvolvido pela rede municipal de ensino, alinhado às diretrizes da administração do prefeito Rafael Piovezan. É o reflexo do investimento em políticas educacionais, da valorização do trabalho pedagógico e do compromisso com uma alfabetização de qualidade para nossas crianças”, afirmou a secretária de Educação, Tânia Mara.

Para concorrer ao selo, as secretarias de Educação precisaram inserir no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle (Simec) documentos comprobatórios e declarações validadas, demonstrando as ações e políticas públicas implementadas na área da alfabetização.

O Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização é dividido em três categorias: bronze, para pontuação entre 60 e 89 pontos; prata, entre 90 e 109 pontos; e ouro, para pontuação entre 110 e 150 pontos, além do cumprimento da meta do Indicador Criança Alfabetizada de 2024.

A cerimônia oficial de entrega do emblema do Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização – 2025 está prevista para fevereiro de 2026, na cidade de São Paulo, em local a ser definido pela Secretaria de Estado da Educação.

