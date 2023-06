Rapazote de 15 anos detido por tráfico

Um rapazote de 15 anos foi detido por tráfico

de drogas esta quarta-feira em Santa Bárbara d’Oeste. O adolescente foi apreendido pela Guarda Municipal no período da tarde no bairro Santa Fé. A equipe fazia patrulha na rua Plácido Ribeiro Ferreira e se deparou com o menor próximo a um veículo de cor cinza.

Vendo a aproximação da viatura, o motorista do carro acelerou e saiu fora, não podendo ser então identificado. O adolescente também tentou fugir da abordagem, mas foi acompanhado e, logo depois, abordado pelos guardas.

Em posse do rapaz foram encontrados pinos de cocaína e pouco mais de R$ 147 em espécie.

O garoto confessou que estava envolvido com o tráfico de drogas na região e admitiu que os pinos encontrados seriam entregues ao condutor do veículo cinza.

Ele ainda falou da existência de mais entorpecentes escondidos em uma mata próxima- algo como um depósito. Mas ao final se recusou a revelar ao guardas o local exato.

