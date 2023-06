Nova Odessa. Ver.s destacam autismo em ações

Nova Odessa com destaque ações de autismo

Professor Antônio destaca entrega de “carteirinhas de autista”

O vereador Antônio Alves Teixeira, o Professor Antônio, destacou a iniciativa da Prefeitura de Nova Odessa que entregou, na última terça-feira, as primeiras 32 CIPTEAs (Carteirinhas de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista).

“Essa é uma reivindicação principalmente das mães de crianças com autismo e fico muito satisfeito em ver a preocupação da administração em emitir esse documento como determina a legislação federal”, afirmou o vereador.

De acordo com informações divulgadas pela Prefeitura de Nova Odessa, estima-se que cerca de 200 moradores da cidade sejam elegíveis ao documento. A Rede Municipal de Educação conta com cerca de 100 crianças com TEA (Transtorno do Espectro Autista) e 40 pessoas são atendidas pela Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais).

A entrega foi realizada na Secretaria de Saúde e contou com a presença do prefeito Cláudio José Schooder e da secretária da pasta, Jaqueline Serrano, além de pais e crianças autistas.

A CIPTEA foi criada pela Lei Federal nº 13.977/2020 e regulamentada pelo Decreto municipal nº 4.642/2023.

Para emitir o documento, os responsáveis pela pessoa com TEA devem comparecer na Central de Atendimentos no Paço Municipal (que fica na Avenida João Pessoa, nº 777, Centro) em horário comercial, para preencher um requerimento inicial. Esse processo não tem custo e o prazo para que a identificação seja expedida é de 30 dias após a análise da documentação apresentada.

Para a emissão da carteirinha, é necessário apresentar original e cópia do Laudo Médico comprovando o diagnóstico de autismo, RG, CPF, comprovante de Tipagem Sanguínea, comprovante de residência em Nova Odessa, e duas fotos 3×4.

Mais informações sobre a CIPTEA podem ser obtidas pelo telefone (19) 3476-8600.

Tiãozinho propõe a criação de Centro de Referência do Autismo em Nova Odessa

O vereador Sebastião Gomes dos Santos, o Tiãozinho do Klavin, propôs, por meio de requerimento, a criação de um Centro de Referência do Autismo em Nova Odessa. O pedido de informações ao prefeito sobre as providências que poderão ser adotadas para atendimento dessa parcela da população foi aprovado na sessão da última segunda-feira.

No requerimento, o parlamentar explica que “o transtorno do espectro autista é caracterizado por dificuldades na socialização, na comunicação e no comportamento”.

“As causas do autismo são desconhecidas e não existe cura, mas, quando diagnosticado precocemente, existem mais chances de melhora do quadro e do desenvolvimento da criança. Pais, mães e cuidadores de crianças com autismo sofrem dificuldades tanto para conseguir um diagnóstico do transtorno como para ter acesso a toda a rede necessária de profissionais para colaborar com o desenvolvimento dos filhos”, afirmou o vereador.

Tiãozinho cita como exemplo o Centro de Referência inaugurado em agosto de 2020, em Araraquara, que foi o primeiro a ser habilitado 1000% pelo SUS (Sistema Único de Saúde). No local atua uma equipe multidisciplinar, formada por fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, psicólogo e neurologista.

“Nossa proposta é que a prefeitura realize um estudo para implantar algo semelhante em Nova Odessa”, finalizou o vereador.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento