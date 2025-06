Raul Seixas faria 80 anos, veja maiores hits

No dia 28 de junho, o cantor e compositor Raul Seixas completaria 80 anos. O artista deixou um legado de 324 obras musicais e 409 gravações cadastradas no banco de dados da gestão coletiva da música no Brasil. As obras musicais são as suas composições, com letra e/ou melodia e em parceria ou não.

Já as gravações são registros de obras musicais disponibilizadas em forma digital (como no streaming) ou em suporte físico (como um DVD). Com isso, uma mesma obra musical pode ter diferentes gravações, como, por exemplo, a original, uma versão acústica ou um show gravado para um DVD.

A música “Cowboy fora-da-lei”, composta em parceria com Cláudio Roberto, lidera o ranking das mais executadas no último ano. Já o maior destaque entre as regravações é “Medo da chuva”, parceria com Paulo Coelho, que aparece com 72 fonogramas cadastrados.

No país, o Ecad é a instituição responsável por arrecadar e distribuir direitos autorais sempre que existe utilização pública de músicas em qualquer canal ou espaço: rádio, TV, cinema, estabelecimentos comerciais, plataformas digitais, casas de festas, shows e outros locais de frequência coletiva. Com isso, a instituição garante a remuneração a autores, intérpretes, músicos, editores e produtores fonográficos.

Ranking das músicas de autoria de Raul Seixas mais tocadas no Brasil no último ano nos principais segmentos de execução pública (Rádio, Shows, Sonorização Ambiental, Música ao Vivo, Casas de Festas e Diversão, Carnaval e Festa Junina)

Posição Música Autores 1 Cowboy fora-da-lei Cláudio Roberto / Raul Seixas 2 Se ainda existe amor R Seixas / Mauro Motta 3 Maluco beleza Cláudio Roberto / Raul Seixas 4 Metamorfose ambulante R Seixas 5 Gita R Seixas / Paulo Coelho 6 Tente outra vez R Seixas / Paulo Coelho / Marcelo Motta 7 Medo da chuva R Seixas / Paulo Coelho 8 Ainda queima a esperança R Seixas / Mauro Motta 9 O dia em que a Terra parou Cláudio Roberto / Raul Seixas 10 Eu nasci há dez mil anos atrás R Seixas / Paulo Coelho

Top 5 das músicas de autoria de Raul Seixas mais gravadas

Posição Música Autores 1 Medo da chuva R Seixas / Paulo Coelho 2 Se ainda existe amor R Seixas / Mauro Motta 3 Maluco beleza Cláudio Roberto / R Seixas 4 Metamorfose ambulante R Seixas 5 Gita R Seixas / Paulo Coelho

