Receita de Carbonara Nordestina

Imagine a clássica Carbonara italiana embarcando numa viagem ao coração do Brasil. Nesta releitura criativa da Barilla, o molho cremoso feito com ovos ganha camadas de sabor com a intensidade da carne de sol e o toque marcante da manteiga de garrafa, ingrediente típico do Nordeste que perfuma e transforma a receita. O queijo coalho entra no molho e também finaliza o prato, trazendo um sabor e uma textura a mais.

Mais do que uma fusão de sabores, essa receita é um encontro entre culturas. A textura sedosa do espaguete, o salgado envolvente da carne e a riqueza da manteiga de garrafa criam uma combinação rica e afetiva, perfeita para reunir a família num almoço de domingo ou transformar um jantar qualquer em celebração.

Uma homenagem às raízes brasileiras com alma italiana. Porque quando sabores se cruzam, histórias também se misturam.

Carbonara com carne de sol, manteiga de garrafa e queijo coalho

Rendimento: 6 porções

Ingredientes:

· 500g de Spaghetti Barilla Grano Duro

· 130ml de manteiga de garrafa

· 500g de carne de sol (dessalgada e cortada em tiras finas)

· 430g de queijo coalho ralado fino

· 6 gemas

· 3 ovos

· Sal a gosto

· Pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo:

1. Dessalgar a carne de sol com antecedência e cortá-la em tiras finas. Fritar em uma frigideira grande com a manteiga de garrafa. Reservar, mantendo parte da gordura da fritura.

2. Em uma panela grande, cozinhar o Spaghetti Barilla em bastante água fervente e salgada, retirando 1 minuto antes do tempo indicado na embalagem. Reservar uma concha da água do cozimento.

3. Em um bowl grande, adicionar as gemas e os ovos com 2/3 do queijo coalho ralado finamente. Acrescentar um pouco da gordura da carne de sol, a pimenta-do-reino e um pouco da água do cozimento da massa. Mexer vigorosamente até formar um creme homogêneo.

4. Na panela da carne de sol, com o fogo desligado, adicionar a massa cozida e misturar bem com a carne.

5. Adicionar a mistura de ovos e queijo à panela. Ligar o fogo no mínimo e cozinhar rapidamente, mexendo sempre, até que o molho fique cremoso e envolva toda a massa.

Cuidado para não superaquecer e evitar que os ovos cozinhem em excesso e talhem.

Buon appetito!

Sobre a Barilla

A Barilla é uma empresa familiar, não listada na Bolsa de Valores, presidida pelos irmãos Guido, Luca e Paolo Barilla. Foi fundada por seu bisavô, Pietro Barilla, que abriu uma padaria em Parma em 1877. Hoje, a Barilla é reconhecida na Itália e no mundo pela qualidade de seus produtos alimentícios. O compromisso do Grupo é proporcionar às pessoas a alegria que um alimento bem-feito pode trazer, utilizando ingredientes selecionados e priorizando aqueles provenientes de cadeias produtivas responsáveis, contribuindo para um presente e um futuro melhores. Desde 1987, um arquivo histórico tem coletado e preservado os mais de 145 anos de história da empresa, um acervo agora disponível para todos por meio do portal-museu.

