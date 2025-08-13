Receita de Pudim de amendoim da Santa Helena Alimentos

Esta sobremesa une o sabor marcante do amendoim a camadas cremosas e uma textura irresistível — perfeita para diferentes ocasiões. Confira abaixo a receita do Pudim de Amendoim, que rende 8 porções e tem nível de dificuldade médio.


Ingredientes

Para o pudim:

  • 1 lata de leite condensado (395 g)
  • 1 lata de leite (use a lata de leite condensado como medida)
  • 1 lata de creme de leite (sem soro)
  • 3 ovos
  • 1 xícara de amendoim torrado e moído sem sal Santa Helena
  • 1 colher de chá de essência de baunilha

Para a calda:

  • 1 xícara de açúcar
  • 1/2 xícara de água
  • Amendoim Torrado e granulado Santa Helena sem sal para decora

 

Modo de Preparo

Preparando a Calda:

  • Em uma panela, derreta o açúcar em fogo médio até obter um caramelo dourado.
  • Adicione a água com cuidado (a mistura pode espirrar) e mexa até que o caramelo esteja completamente dissolvido e a calda homogênea.
  • Despeje a calda em uma forma de pudim (de buraco no meio) e espalhe uniformemente pelo fundo e pelas laterais.
  • Decore com Amendoim Torrado e granulado Santa Helena sem sal e reserve.

Preparando o Pudim:

  • No liquidificador, bata o leite condensado, o leite, o creme de leite, os ovos, o amendoim torrado e moído Santa Helena e a essência de baunilha até obter uma mistura homogênea.
  • Despeje a mistura na forma caramelizada.

Cozinhando o Pudim:

  • Preaqueça o forno a 180°C. Coloque a forma de pudim dentro de uma assadeira maior e encha a assadeira com água quente até a metade da altura da forma (banho-maria).
  • Asse o pudim em banho-maria por aproximadamente 1 hora e 30 minutos, ou até que esteja firme e dourado na superfície.
  • Para verificar, insira um palito no centro do pudim; ele deve sair limpo.

Resfriando:

  • Retire o pudim do forno e deixe esfriar completamente à temperatura ambiente.
  • Depois de frio, leve à geladeira por pelo menos 4 horas ou, de preferência, de um dia para o outro.

Desenformando e servindo:

  • Para desenformar, passe uma faca fina nas bordas do pudim.
  • Coloque um prato grande sobre a forma e vire rapidamente para desenformar o pudim.
  • Sirva gelado.

  • Dica especial

Se quiser um pudim com uma textura mais lisa, peneire a mistura antes de despejá-la na forma. Para uma variação, você pode adicionar pedaços de amendoim inteiros na calda antes de despejar a mistura do pudim.

  • Toque especial

Use o amendoim torrado e moído sem sal e amendoim torrado e granulado sem sal Santa Helena para mais sabor

  • Para cremosidade

Para uma cremosidade extra, acrescente uma colher de Paçoquita à mistura do pudim

  • Veja o vídeo da receita abaixo:

https://www.youtube.com/watch?v=LoZYtIqH8TY

 

