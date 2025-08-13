Toneladas apreendidas- Na manhã desta terça-feira (12), a Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Americana recebeu denúncia anônima, por meio de linha telefônica de uso exclusivo, informando que, em determinado endereço no município de Limeira, estaria ocorrendo adulteração de datas de validade de produtos alimentícios do tipo frios — tais como mortadela, presunto, queijo e salame – que abastecem a cidade e região.

A denúncia indicava ainda que em frente ao depósito onde o crime se desenvolvia – na Rua Antônio Augusto Rufo, no Jardim Gustavo Picinini – estavam estacionados uma van de marca Renault, cor prata, e um veículo Volkswagen modelo Saveiro, sendo que sobre a caçamba deste último haveria caixas contendo produtos já vencidos.

Ao chegarem, os policiais civis constataram a presença de um veículo com carga de frios sobre a caçamba e a van estacionada em frente ao barracão.

Foi acionado o morador por meio da campainha do imóvel. Ao atender, o suspeito (o empresário L.L.L., de 35 anos) foi questionado e após saber das investigações confessou que possuía grande quantidade de produtos alimentícios armazenados. O acusado admitiu que realizava a adulteração das datas de validade, trocando as etiquetas e depois reinserindo os produtos vencidos no mercado, agora com datas aparentemente dentro do prazo legal.

Diante da situação, foram acionadas equipes da Vigilância Sanitária, para constatar as condições sanitárias dos produtos, e do Instituto de Criminalística (IC), para realizar a perícia no local. O suspeito foi detido e encaminhado à sede da Dise de Americana, enquanto os produtos acabaram apreendidos e recolhidos em caminhão próprio da Vigilância Sanitária para destinação ao Aterro Sanitário de Limeira.

A Vigilância Sanitária pesou a carga na balança do Aterro, totalizando 7.640 quilos de frios apreendidos. A ocorrência foi apresentada à Autoridade Policial, que, após tomar ciência dos fatos, ratificou a voz de prisão em flagrante e determinou as providências cabíveis de Polícia Judiciária. O indiciado foi submetido a exame cautelar e, depois, encaminhado à Cadeia Pública de Sumaré, onde permanece à disposição da Justiça para audiência de custódia.

