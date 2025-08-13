Sumaré realiza VII Conferência de Segurança Alimentar e Nutricional no dia 22

A Prefeitura de Sumaré promove no próximo dia 22 a VII Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional. O evento ocorre no Centro de Convivência da Terceira Idade (CCTI), localizado na Avenida Brasil, 1111, Nova Veneza, das 8h às 12h, e terá como tema “Imagine um mundo sem fome: o que EU e VOCÊ podemos fazer?”.

A conferência é aberta a toda a população e tem como objetivos discutir ações para o combate à fome, ampliar o acesso a alimentos saudáveis e garantir o direito à alimentação adequada em todas as fases da vida. Durante o encontro, serão apresentadas as metas alcançadas pelos atuais conselheiros e realizada a eleição dos novos representantes da cidade para o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (CONSEA).

Poderão se candidatar como conselheiros moradores de Sumaré acima de 18 anos que representem segmentos como agricultura, cooperativas de agricultores, organizações sociais, religiosas, associações de bairro, instituições de ensino, técnicos da área de alimentos, beneficiários de programas, estudantes, pais de alunos, povos e comunidades tradicionais. O mandato é voluntário, com duração de dois anos e reuniões mensais de meio período.

Segundo a secretária de Inclusão e Desenvolvimento Social, Noemi Stein Sciascio, a conferência é uma oportunidade de participação ativa da população na construção de políticas públicas. “A segurança alimentar é um direito constitucional e está diretamente ligada à qualidade de vida. A conferência é o espaço para que a sociedade civil e o poder público debatam juntos soluções para garantir o acesso a alimentos de qualidade.

Convidamos todos os moradores a participarem e contribuírem com ideias e propostas”, destacou.

As inscrições podem ser feitas pelo QR Code disponível no Instagram @conseasumare ou no próprio dia do evento.

