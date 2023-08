Região do Terramérica ganha nova área de lazer

O prefeito Chico Sardelli inaugurou, neste sábado (19), a Praça Catharina Boschiero Frezzarin, na Avenida De Cillo com a rua Limeira, na região dos bairros Jardim São José, Terramérica e Parque Novo Mundo. A entrega do novo espaço de lazer foi realizada durante a ação comunitária “Sorrindo na Praça”, como parte da programação especial do mês de aniversário de 148 anos da cidade – “Americana voltou a sorrir”.

Das 14h às 17h, a população que esteve presente aproveitou as atividades especiais para as crianças, como brinquedos infláveis, pipoca e algodão doce. A ação foi realizada em parceria com a Casa de Dom Bosco.

O evento contou com a presença do vice-prefeito Odir Demarchi, do secretário de Meio Ambiente, Fabio Renato de Oliveira; e dos vereadores Lucas Leoncine, líder do Governo na Câmara; Fernando da Farmácia, Leco Soares e Thiago Martins; e do gerente de Marketing da Caprem, Marcelo Lemos.

“Americana está voltando a sorrir também na área do lazer e do meio ambiente, com mais esse espaço para a população se divertir e descansar. Que bom poder participar desse momento e ver a alegria no rosto dos moradores aqui do bairro São José, do Terramérica e do Parque Novo Mundo”, disse o prefeito Chico.

“No mês de aniversário de Americana, esse é mais um motivo para a população sorrir. Estamos muito felizes com essa entrega e com o trabalho que foi feito aqui, levando um espaço de lazer e alegria para os moradores desses bairros”, disse o vice Odir Demarchi.

“Essa praça significa muito para os moradores dessa parte da cidade, e também para nós da Prefeitura, que nos esforçamos dia a dia para melhorar a qualidade de vida da população e preservar as áreas verdes de Americana”, falou o secretário de Meio Ambiente, Fabio Renato de Oliveira.

A nova praça foi construída numa área de 13.544,91 m², em contrapartida de empreendimento da construtora Caprem. O espaço possui quadra poliesportiva, playground, bancos, passeio pavimentado, iluminação, lixeiras seletivas e bicicletário.

Além da praça, a região recebeu um conjunto de obras que contemplam a mobilidade urbana, com a duplicação da Avenida Limeira, pavimentação, recapeamento, remodelação viária, construção de duas rotatórias na rua Limeira com a Avenida Padre Oswaldo Vieira de Andrade e com a Avenida De Cillo, e a implantação de ciclofaixa na Rua Professora Julia Maria Jurgensen Stecke, esquina com a Avenida Gioconda Cibin, entregue pelo prefeito Chico na manhã deste sábado (19).

No domingo (20), a Ação Comunitária “Sorrindo na Praça” será realizada das 9h às 12h, na Praça Sebastião de Paula, na Avenida Europa esquina com a rua Maria Bover Boldrini, no Jardim Lizandra. O prefeito Chico irá entregar, às 10h, uma academia ao ar livre e a revitalização do espaço.

Os secretários de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes; de Comunicação e Tecnologia da Informação, Leon Botão; e de Planejamento, Diego Guidolin, também participaram da cerimônia de inauguração.

