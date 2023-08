Receita de trufas com TOP Avelã

A trufa, em sua forma original, remonta ao século XIX, quando o confeiteiro francês Louis Dufour criou a primeira trufa de chocolate. A inspiração para o nome veio da rara iguaria do mundo gastronômico, a trufa negra, de aroma intenso e sabor único. Assim, ele batizou os pequenos bombons em formato de esfera como “trufas de chocolate”, celebrando a sofisticação desse doce.

Hoje, a iguaria conquistou o mundo com sua delicadeza e sabor requintado. Presente em vitrines de confeitarias, caixas de presentes e festas de celebração, é sinônimo de indulgência e prazer para os amantes de chocolates e doces.

A Harald, líder no mercado de coberturas e referência em chocolates para o segmento especializado no Brasil, traz uma receita de trufas de avelã, feita com Cobertura TOP Avelã. Confira abaixo:

Trufa TOP Avelã

Tempo de preparo: 1h30 | Rendimento: Até 40 trufas

Ingredientes

¾ xícara (chá) de creme de leite fresco (200 g)

2 colheres (sopa) de glucose (40 g)

300 g de Chocolate Unique Bahia 53% Cacau

500 g de Chocolate Ao Leite Unique Brasil 35% Cacau

¼ xícara (chá) do licor de sua preferência (70 ml)

2 colheres (sopa) de manteiga sem sal (40 g)

1 xícara (chá) de avelãs descascadas e torradas (150 g)

500 g de Cobertura TOP sabor Avelã (para cobrir)

Cacau em Pó Melken 100% (para enrolar)

Modo de preparo

Leve ao fogo o creme de leite com a glucose e aqueça até ferver. Despeje sobre os chocolates e aguarde até que derreta. Bata, então, com um mixer ou com o auxílio de uma espátula. Adicione o licor de sua preferência e misture com o mixer. Por fim, adicione a manteiga em pedaços e bata até que fique homogêneo. Essa ganache é ideal para fazer bombons em moldes e enrolar.

Banho

Faça bolinhas de 15 g com a ganache e coloque uma avelã no meio. Deixe resfriar. Banhe na Cobertura TOP Avelã com o auxílio de um garfo.

Banho Rústico

Coloque luvas nas mãos. Faça bolinhas de 15 g cada e coloque uma avelã no centro. Deixe resfriar. Coloque um pouco de Cobertura TOP sabor Avelã na mão e passe nas bolinhas. Em seguida, passe-as no Cacau em Pó Melken 100% Repita o processo mais uma vez.

Trufa Moldada

Faça as casquinhas com a Cobertura TOP sabor Avelã. Recheie com a ganache e depois feche os bombons.

Conheça a Harald:

Líder no mercado de coberturas, a Harald é uma das principais marcas de chocolates para transformação e referência para o mercado especializado, food service e cash & carry. No seu portfólio, a Harald conta com as marcas Unique, Melken, TOP, Confeiteiro e Inovare. Fundada em 1982, a empresa faz parte desde 2015 do grupo Fuji Oil, gigante japonesa de atuação global.

