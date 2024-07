Americana, Santa Bárbara d’Oeste e Nova Odessa não terão escolas cívico militares nesta 1a fase do programa. Sumaré tem dois pedidos que serão avaliados na próxima fase do programa.

O governo de São Paulo informou que 302 diretores de escolas manifestaram interesse em aderir ao modelo cívico-militar. O número representa 6% das mais de 5.000 unidades no estado.

O modelo de ensino ainda é questionado na Justiça.

Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) publicou nesta quinta-feira (18) um edital de convocação para consulta pública para que as comunidades docentes e discentes opinem sobre a implantação do modelo de escolas cívico-militares a partir de 2025 na rede pública estadual.

Escolas em debate

Esta é a segunda etapa do processo de escuta que a Seduc está promovendo sobre o tema. Entre os dias 21 e 28 de junho, os diretores de todas as unidades da rede pública paulista opinaram sobre a adesão ao novo modelo. Nesse período, 302 diretores manifestaram interesse em atuar no modelo.