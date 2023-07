Região vira capital do beachtennis em julho

A Região será o foco das atenções do futuro do BeachTennis brasileiro

nos dois próximos finais de semana, ao sediar duas etapas do Circuito Brasileiro Infantojuvenil e ITF Junior Under 18. De 14 a 18 de julho, acontece a Etapa Valinhos, no CT Lucas Sousa Unidade na Quadra, e na semana seguinte (18 a 20), será a vez da etapa de Campinas, no CT Lucas Sousa Unidade Clube Cultura. Além de pontuação para os rankings nacional e internacional, as competições também abrem as portas aos vencedores para chaves principais do Torneio ITF Sand Series que será disputado em outubro, em Valinhos.

As duas etapas regionais do Circuito Brasileiro Infantojuvenil e ITF Junior Under 18 terão jogos nas categorias SUB 12, SUB 14, SUB 16 E SUB 18 (ITF). A fase de Valinhos, que acontece a partir desta sexta-feira (14), já conta com mais de 270 atletas inscritos, com promessa de jogos eletrizantes. Os campeões das categorias dupla SUB 16 feminina e masculina ganharão Wild Card para entrar no qualifying do ITF Sand Series em outubro. Já os campeões de duplas SUB 18 terão Wild Card para a chave principal do torneio internacional.

Manuela Ganciar em competições importantes

A etapa Campinas, com 320 atletas já confirmados, acontece na semana seguinte (18 a 20), no CT Lucas Sousas Unidade Clube Cultura. A premiação será: campeões da categoria dupla SUB 16 feminina e masculina levam o Wild Card para entrar na chave principal do torneio ITF BT100 de Caxias do Sul (RS) os campeões das duplas SUB 18 ganhará Wild Card para o torneio ITF BT200 de Recife (PE).

