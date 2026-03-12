O vereador Renan de Angelo esteve em Limeira no dia 6 de março para uma reunião com o secretário municipal de Tecnologia e Eficiência, Roger Willians, com o objetivo de conhecer iniciativas de inovação pública e transformação digital que vêm sendo implementadas no município e que podem servir de referência para melhorias nos serviços públicos de Americana.

Durante o encontro, foram discutidas ferramentas tecnológicas que buscam aproximar o cidadão da administração pública, facilitar o acesso a serviços municipais e tornar os atendimentos mais rápidos e eficientes. Entre os temas abordados esteve o modelo de atendimento integrado ao cidadão, conhecido como sistema 156, que centraliza solicitações e permite acompanhar demandas relacionadas a serviços públicos.

A visita também permitiu conhecer iniciativas que colocam Limeira como uma das cidades da região que mais têm investido em inovação na gestão pública.

Entre os destaques apresentados está a Lia – Limeira Inteligência Artificial, uma assistente virtual que atende a população pelo WhatsApp e orienta moradores sobre diversos serviços municipais. A ferramenta funciona 24 horas por dia e já registrou mais de 50 mil interações, auxiliando cidadãos com informações e encaminhamento de solicitações junto à prefeitura.

Outro programa apresentado foi o Limeira Digital, iniciativa voltada à modernização administrativa e ampliação da infraestrutura tecnológica do município. O secretário também apresentou resultados da aplicação de ferramentas digitais na área da saúde, que contribuíram para reduzir o índice de absenteísmo em consultas e exames, problema comum em redes públicas de atendimento. Com sistemas de agendamento e lembretes automatizados, a prefeitura conseguiu diminuir faltas, recuperar atendimentos e gerar economia aos cofres públicos.

Durante a conversa, também foi explicado o funcionamento do modelo de Sandbox, um ambiente de testes utilizado pela prefeitura para avaliar novas soluções tecnológicas desenvolvidas por empresas e startups antes de uma eventual aplicação em larga escala na administração pública.

Para Renan de Angelo, conhecer experiências bem-sucedidas em cidades da região é uma forma de buscar referências que possam contribuir para o aprimoramento da gestão pública em Americana.

Fala Renan

“Fui a Limeira justamente para conhecer de perto soluções tecnológicas que estão sendo aplicadas na gestão pública. Limeira tem se destacado na área de inovação e transformação digital, e muitas dessas ferramentas podem inspirar melhorias em Americana, principalmente na comunicação entre a população e o poder público”, destacou o vereador.

Segundo Renan, a tecnologia pode ser uma importante aliada para modernizar a administração pública e facilitar o acesso da população aos serviços municipais.

“Quando a tecnologia é bem aplicada, ela reduz burocracias, melhora a gestão e agiliza o atendimento à população. Nosso objetivo é acompanhar essas experiências e avaliar o que pode ser adaptado para avançarmos também em Americana”, completou.