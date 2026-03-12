Erika Hilton acionou o Ministério Público Federal para investigar Ratinho e o SBT após as declarações consideradas transfóbicas feitas durante o Programa do Ratinho nesta quarta-feira (11). No pedido, a deputada solicita a abertura de uma ação civil pública e uma indenização de R$ 10 milhões por danos morais coletivos à população trans e travesti.

A parlamentar também pede que o valor seja destinado ao Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, voltado a projetos de proteção e combate à violência contra mulheres trans, travestis e cisgênero. O documento ainda solicita que Ratinho e o SBT façam uma retratação pública em horário nobre, com duração equivalente à fala exibida no programa.

Petição contra Erika Hilton

Um abaixo-assinado hospedado na plataforma Change.org já ultrapassa 60.000 assinaturas e intensifica o debate em torno da escolha da Deputada Erika Hilton para a presidência da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher (CMULHER) da Câmara dos Deputados.