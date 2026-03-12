O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, informa que, nesta quarta-feira (11), foi identificado um caso de paciente internado na UTI 1 contaminado com a superbactéria KPC (Klebsiella pneumoniae pan-resistente).

Durante a investigação epidemiológica, foram identificados outros pacientes com microrganismos multirresistentes nas UTIs. Diante disso, a coordenação das UTIs e a diretoria do hospital instituíram medidas de contingência para prevenir a transmissão cruzada.

Como parte dessas medidas:

* A UTI 1 foi destinada exclusivamente a pacientes colonizados ou infectados por bactérias multirresistentes. O paciente identificado e toda a UTI 1 estão em isolamento por 48 horas, e a ala permanece temporariamente fechada para novas admissões.

* A UTI 2 passou a receber apenas pacientes sem colonização por microrganismos multirresistentes.

O hospital reforça junto às equipes a importância do cumprimento rigoroso das medidas de prevenção e controle de infecção, incluindo higiene de mãos, precauções de contato e limpeza adequada de equipamentos e ambientes.

O HMA destaca que segue rigorosamente os protocolos clínicos e de prevenção e controle de infecções vigentes e mantém-se atento e comprometido com a segurança de todos os pacientes e profissionais.

Superbactéria em Campinas

O Hospital Municipal de Campinas (SP) Mário Gatti identificou sete pacientes internados na UTI Adulto com a bactéria multirresistente KPC e decidiu, como medida de segurança, restringir o atendimento temporariamente. Desde terça-feira (10), a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) não está recebendo novos pacientes.