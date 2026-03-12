Sumaré volta a fiscalizar Horto Florestal e Represa do Marcelo

Objetivo é garantir a segurança dos usuários e evitar possíveis acidentes nos locais

A Prefeitura de Sumaré realizou neste domingo (8), uma nova etapa da fiscalização no Horto Florestal e Represa do Marcelo, região rural da cidade. O monitoramento nos espaços foi intensificado, com objetivo é garantir a segurança dos usuários e evitar possíveis acidentes no local.

Durante o patrulhamento, é averiguado se a população faz uso de barcos, pesca e nada nos locais, além de demais atividades que colocam em risco a integridade dos munícipes. Os usuários também são orientados sobre a prática das atividades seguras e quais ações são proibidas, apesar da sinalização nos locais.

A ação é realizada pelas equipes da SMMUR (Secretaria de Mobilidade Urbana e Rural), Polícia Municipal e Defesa Civil e faz parte do projeto Sumaré mais Segura, instituído no município pelo prefeito Henrique do Paraíso, com objetivo de ofertar mais tranquilidade e bem-estar aos munícipes.

“Intensificamos as ações de fiscalização e orientação no Horto Florestal e Represa do Marcelo visando a segurança da população. Nossas equipes vistoriam o uso dos espaços, orientam a população e usuários e garantem o bem-estar de todos”, explicou o secretário de Mobilidade Urbana e Rural, Moisés Paschoalim.

