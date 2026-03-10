Resort- A construção de um novo empreendimento turístico em Santo Antônio de Posse promete movimentar a economia da região de Campinas nos próximos anos. O Grupo Santíssimo, responsável pelo tradicional Santíssimo Resort em Tiradentes (MG), anunciou um investimento estimado em R$ 100 milhões para a implantação de um novo complexo de hospedagem e lazer no interior paulista.

A primeira fase do projeto prevê 102 apartamentos e capacidade para mais de 500 hóspedes simultaneamente, com estimativa de receber cerca de 50 mil visitantes por ano quando estiver em plena operação.

A previsão inicial é de aproximadamente 150 empregos diretos, além de impacto indireto em setores como comércio, restaurantes, transporte, fornecedores e serviços ligados ao turismo.

Segundo o fundador do grupo, Nilson Barbosa, empresário de 89 anos que iniciou sua trajetória empresarial na década de 1970 em Tiradentes (MG), o empreendimento busca fortalecer o turismo regional e estimular a economia local.

“O turismo tem capacidade de gerar impacto econômico em cadeia. Um empreendimento desse porte movimenta comércio, serviços, fornecedores e cria oportunidades para a região”, afirma.

Infraestrutura e autonomia operacional

O projeto foi concebido com infraestrutura própria para garantir autonomia operacional. Entre os principais elementos previstos estão uma Estação de Tratamento de Água com capacidade aproximada de 6 milhões de litros, além de um lago de cerca de 180 mil metros quadrados, que fará parte do paisagismo e das áreas de convivência do complexo.

A proposta do empreendimento é integrar hospedagem, lazer e experiência turística em um mesmo ambiente, seguindo o modelo já consolidado pelo grupo em Tiradentes.

Expansão planejada

O resort faz parte de um plano mestre de crescimento por etapas, que poderá alcançar cerca de 1.000 unidades ao longo de até 15 anos, conforme o desempenho da operação e a maturação financeira do projeto.

A estratégia segue o mesmo modelo utilizado no empreendimento mineiro, onde a expansão ocorreu de forma gradual ao longo das décadas.

Modelo de clube previsto para etapa futura

Após a consolidação da operação, o projeto também prevê a possível implementação de um modelo de timeshare ou clube de férias, semelhante ao sistema já implantado há cerca de um ano e meio no Santíssimo Resort em Tiradentes.

Nesse formato, proprietários adquirem cotas de uso da hospedagem ao longo do ano, modelo que vem crescendo no setor turístico brasileiro e ampliando a previsibilidade de receita para empreendimentos de hospitalidade.

Escolha estratégica da região

A escolha de Santo Antônio de Posse levou em consideração fatores como proximidade com a Região Metropolitana de Campinas, infraestrutura logística e a densidade econômica do interior paulista, que concentra polos industriais, tecnológicos e agroindustriais.

A expectativa do grupo é que o empreendimento fortaleça o turismo regional e contribua para ampliar o fluxo de visitantes na região.

Evento de lançamento resort

Na próxima semana será realizada a cerimônia de lançamento da pedra fundamental do empreendimento em Santo Antônio de Posse.