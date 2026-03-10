Vídeo raro Ana Castela jogando futevôlei com Leonardo em fazenda de Goiás

“Da Puberdade à Menopausa” espetáculo de Angela Dippe celebra as fases femininas com humor, reflexão e empoderamento.

Atriz revisita tabus, padrões e transformações do universo feminino em uma peça sensível e irreverente que mistura riso, informação e partilha de experiências no Pecege

Foto: capa. Créditos: Heloísa Bortz

Legenda: Espetáculo “Da Puberdade à Menopausa”, estrelado por Angela Dippe.

Em celebração ao Mês das Mulheres, o auditório do Instituto Pecege recebe, no dia 20 de março, às 20h, o espetáculo “Da Puberdade à Menopausa”, um monólogo cômico protagonizado por Angela Dippe, atriz, escritora e humorista com 45 anos de carreira. A apresentação propõe uma experiência transformadora que une elementos de stand-up comedy, palestra e reflexão sensível sobre as múltiplas fases da vida feminina.

Conhecida nacionalmente por interpretar Penélope no programa infantil Castelo Rá-Tim-Bum, Angela revisita agora a própria trajetória, da primeira menstruação à menopausa, para falar, com irreverência e profundidade, sobre temas ainda cercados por tabus.

Com narrativa ácida e emocionante, o espetáculo mistura histórias pessoais, dados e reflexões fundamentadas. O resultado é uma conversa franca que provoca identificação imediata, risos libertadores e momentos de profunda conexão com a plateia. “Não é aula. Não é show. Não é palestra. É um monólogo cômico sobre a vida real, com suas dores, descobertas e recomeços”, resume a artista.

“Da Puberdade à Menopausa” aborda questões como vergonha do corpo, culpa materna (ou por não querer ser mãe), medo da menopausa e da velhice, solidão, identidade e o direito de existir fora dos padrões impostos. Ao mesmo tempo, celebra a força histórica das mulheres, da luta sufragista às pautas contemporâneas de equidade e diversidade.

Créditos: Heloísa Bortz

Legenda: Angela Dippe em cena celebra a força feminina com humor e atitude.

O espetáculo encara inclusive a finitude como parte da experiência humana, propondo uma reflexão sensível sobre descanso, transformação e recomeço.

Mais do que um evento cultural, a apresentação se configura como um espaço de acolhimento, informação e empoderamento, acessível a mulheres de todas as idades e a homens interessados em ampliar sua compreensão sobre as vivências femininas.

Os ingressos estão à venda e podem ser adquiridos antecipadamente no site: www.linka.la. Os valores são R$ 80,00 (inteira), R$ 65,00 (ingresso solidário, valor promocional mediante a doação de 1kg de alimento não perecível, entregue na entrada do evento) e R$ 45,00 (meia-entrada). Como os lugares não são demarcados, a orientação é garantir a compra com antecedência e chegar cedo para escolher a melhor poltrona. A abertura dos portões ocorre às 19h, com início do espetáculo às 20h, no Instituto Pecege.

Serviço

Espetáculo: Da Puberdade à Menopausa

Da Puberdade à Menopausa Artista: Angela Dippe

Angela Dippe Data: 20 de março (sexta-feira)

20 de março (sexta-feira) Abertura dos portões: 19h – lugares não demarcados

19h – lugares não demarcados Início do espetáculo: 20h

20h Local: Auditório do Instituto Pecege – Avenida Cezira Giovanoni Moretti, 580 – Loteamento Santa Rosa, Piracicaba – 13414-157.

Ingressos: www.linka.la