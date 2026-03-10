Acias abre ciclo de palestras do DEA com a participação de 30 empresários

“Reforma Tributária: Impactos, Riscos e Oportunidades” foi o tema da palestra realizada na quinta-feira (5)

A Acias (Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Sumaré) reuniu cerca de 30 pessoas, entre empresários, profissionais liberais e empreendedores, na primeira palestra do ano do projeto DEA (Desenvolvimento Empresarial Acias). O evento foi realizado na noite da última quinta-feira (5) na sede da Associação.

Selma Koshoji, presidente da Acias, parabenizou os participantes pelo interesse no projeto DEA e adiantou que ao longo do ano serão realizadas novas palestras, com diferentes assuntos, sempre com o objetivo de atualizar os empresários sobre os temas que afetam o dia a dia dos negócios. “A programação de 2026 do DEA foi toda planejada para oferecer aos empresários eventos com diferentes e importantes conteúdos, apresentados por profissionais e especialistas da área”, destacou.

“Reforma Tributária: Impactos, Riscos e Oportunidades” foi o tema da palestra realizada nesta quinta-feira. Fábio Rogério Giuseppin, advogado tributarista e criminal, empresário, delegado do CRC-SP e presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB Sumaré, e Meirilaine Barros, contadora, estudante de Direito, empresária e fundadora da Meraki Gestão Empresarial, foram os palestrantes convidados.

Os especialistas abordaram algumas das principais mudanças da reforma tributária e reforçaram a necessidade de os empresários acompanharem e se prepararem para as modificações que ainda devem ocorrer. “É essencial que as empresas se organizem porque as mudanças vão impactar diferentes negócios. E as novas regras têm ocorrido muito rapidamente”, comentou Fábio Rogério Giuseppin.

As palestras do projeto DEA são gratuitas e abertas a associados e a todo público interessado. Mais informações no site www.acias.com.br

