Chico Sardelli entrega novo reservatório do Parque Gramado

O prefeito Chico Sardelli entregou, na manhã desta terça-feira (10), o novo Centro de Reservação do Parque Gramado (CR-16), obra que reforça o abastecimento de água na região e amplia a segurança hídrica para os moradores. O reservatório já está em operação e passa a atender, nesta primeira fase, o Parque Gramado e parte do Parque da Liberdade.

Durante a entrega, o prefeito destacou a importância do investimento para o fortalecimento da infraestrutura da cidade. “É uma alegria entregar uma obra como essa, que reforça o abastecimento e traz mais segurança para a população. Estamos trabalhando com planejamento e responsabilidade para melhorar cada vez mais o sistema de água da nossa cidade”, afirmou Chico Sardelli.

Com capacidade para armazenar 2,1 milhões de litros de água, o reservatório integra o conjunto de investimentos estruturantes do DAE voltados à ampliação da reservação e ao aprimoramento do abastecimento em Americana.

O superintendente do DAE, Fábio Renato de Oliveira, ressaltou que a entrega representa mais um avanço no sistema de abastecimento da cidade. “Esse reservatório já entra em operação fortalecendo o abastecimento para essa região. E seguimos avançando: ainda neste mês também devemos entregar o novo reservatório da região do São Vito, ampliando ainda mais a capacidade de reservação e trazendo mais segurança para o sistema”, destacou.

Moradores

Na primeira fase, o novo reservatório atende moradores do Parque Gramado e parte do Parque da Liberdade. Posteriormente, ainda neste primeiro semestre de 2026, será executada uma subadutora de água tratada derivando do Centro de Reservação do Parque Gramado até a Rua João Luiz Mazer, no cruzamento com a Rua Adelino Ferreira Campos, no Jardim das Orquídeas. A nova tubulação terá 1.415 metros de extensão, em PVC 350 milímetros, e permitirá a ampliação do atendimento para os bairros São Jerônimo, Jardim da Paz, Jardim Dona Rosa, Mário Covas, Parque da Liberdade (total) e Jardim da Balsa, atualmente abastecidos pelo Centro de Reservação CR-8, no São Roque.

O vice-prefeito Odir Demarchi destacou que o reservatório representa um avanço importante para a infraestrutura da cidade. “São investimentos que fortalecem o sistema de abastecimento e trazem mais tranquilidade para a população. Quando ampliamos a reservação, aumentamos também a segurança no fornecimento de água”, afirmou.

O chefe de gabinete Franco Sardelli ressaltou o trabalho conjunto das equipes envolvidas. “Essa é uma obra que demonstra o compromisso da administração com o planejamento e com a melhoria contínua dos serviços públicos, especialmente em uma área tão essencial quanto o saneamento”, disse.

Também participaram da entrega os vereadores Leco Soares, Lucas Leoncine, Marcos Caetano, Leonora da Silva Périco, Gutão do Lanche e Levi Rossi, além de secretários municipais e servidores do DAE.

