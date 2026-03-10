Eudaldo Cardoso dos Santos, o famoso Paraná, volta a trabalhar na prefeitura de Americana. Ele foi secretário de Esportes e trabalhou no setor de Parques e Jardins nos governos Diego De Nadai (2009-2014) e Omar Najar (2015-2020). Era ligado ao ex-vereador Thiago Martins (PL).

Paraná no DAE

A informação que circula na Câmara nesta terça-feira de sessão é que Eudaldo PR foi contratado pela prefeitura mas deve ser ‘puxado’ para o DAE (Departamento de Água e Esgoto) para trabalhar diretamente com o diretor Fábio Renato.