Vereador propõe abertura da ‘CEI do Concreto’ em Nova Odessa

André Faganello sugere comissão na Câmara para investigar contratos de calçamento e R$ 4,4 milhões pagos e não aplicados em obras

O vereador André Faganello (Podemos) subiu na tribuna livre da Câmara de Nova Odessa durante a sessão desta segunda-feira (9) para pedir aos colegas que assinem o requerimento de abertura de uma CEI (Comissão Especial de Inquérito) para apurar possíveis irregularidades envolvendo a construção de calçadas no município.

Recentemente o parlamentar publicou, em redes sociais, uma série de oito vídeos na qual trouxe um dossiê chamado por ele de “O Escândalo do Concreto Invisível”. É apontado que mais de R$ 4,4 milhões em verbas públicas teriam ‘desaparecido’, montante que deveria ser aplicado na construção de calçadas e foi pago, mas parte das obras correspondentes não foi executada.

Nos vídeos, o vereador expôs detalhes de diversas obras após meses de investigações, envio de requerimentos, juntada de documentos oficiais das respectivas compras e também de sindicâncias realizadas pela Administração Municipal para apurar situações supostamente irregulares envolvendo servidores.

O parlamentar solicita a ação imediata do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) e do Ministério Público do Estado de São Paulo (MP-SP), por se tratar de possíveis crimes contra a administração pública.

Ministério Público

À imprensa a Prefeitura tem informado que concluiu o procedimento para averiguar e apurar as irregularidades apontadas neste caso, inclusive oficiando o MP-SP e tomando as medidas judiciais pertinentes. “A Prefeitura alega que já fez as sindicâncias, mas não encaminha pro Ministério Público”, rebate Faganello.

O pedido do vereador é por pelo menos mais duas assinaturas. Durante o uso da palavra na tribuna, Faganello cobrou a adesão do presidente da Câmara Municipal, vereador Oséias Jorge (PSD), que em anos anteriores criticou a gestão de servidores sobre os contratos posteriormente investigados.

“Espero ter o apoio do senhor, presidente, que em 2023 subiu nessa tribuna e disse que a secretária (de Obras) tinha levado um milhão e 600 mil (reais), que tinha pago só pra essa empresa da calçada 16 milhões. Ou seja, o senhor avisou a prefeitura e não dez nada”, ressaltou Faganello.

“O senhor tentou alertar, então espero que assine comigo essa CEI, para que possamos investigar. Porque tenho certeza que se eu tiver o apoio do senhor o (vereador) Paulo Bichof vem junto e de outros vereadores”, cita. “Essa Casa de Leis não pode deixar passar. Porque enquanto isso a Prefeitura está sendo roubada por pessoas incompetentes e de fora”, completa.

Até o momento do fechamento da reportagem a CEI não continha assinaturas de outros vereadores.

