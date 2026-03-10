O Tricolor acertou a chegada do treinador Roger Machado, de 51 anos de idade, que assina com o clube um contrato válido até 31 de dezembro de 2026. Junto com ele, chegam os auxiliares Roberto Ribas, James Freitas e Adaílton Bolzan, o preparador físico Paulo Paixão e o analista de desempenho Guilherme Nunes.

Roger comandará o treinamento desta terça-feira (10) e estará à frente da equipe na partida contra a Chapecoense, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, no Canindé, na quinta-feira (12), às 20h.

Roger Machado Carreira como treinador

Início como auxiliar- A partir de 2011, Roger iniciou trabalho como auxiliar-técnico do Grêmio. Nessa função comandou a equipe em duas oportunidades, justamente contra o maior rival do clube, o Internacional. Em ambas o Grêmio venceu pelo placar de 2–1.

Juventude- Em 19 de fevereiro de 2014, foi anunciado como novo técnico do Juventude para a disputa do Campeonato Gaúcho e da Série C do Brasileirão.[13] Após duas derrotas em casa, foi demitido no dia 28 de julho.

Grêmio- Roger Machado foi anunciado como treinador do Grêmio no dia 26 de maio de 2015.[14] Como técnico do Tricolor Gaúcho, Roger venceu o histórico Grenal 407, em um domingo de comemoração do Dia dos Pais, válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, realizado na Arena do Grêmio, com a histórica vitória de 5–0.[15] Foi um resultado que ficou para a história dos Grenais, para a história do Grêmio (o time não vencia um clássico Grenal por um placar elástico desde 1912, quando aplicou 6–0 — o último 5–0 fora ainda antes, em 1910) e de Roger.

Ao final do Campeonato Brasileiro de 2015, após uma boa campanha e a afirmação de convicções táticas de Roger, o Grêmio garantiu a terceira colocação do campeonato, assegurando uma vaga para a Copa Libertadores da América do ano seguinte. Porém, o primeiro semestre de 2016 foi marcado pela irregularidade das apresentações do clube e, principalmente, pela desorganização defensiva do time de Roger. Dois pontos passaram a ser muito criticados no trabalho de Roger: As constantes falhas defensivas na bola aérea e a falta de objetividade ofensiva.

Vindo de péssimos resultados em sequência, Roger pediu demissão no dia 15 de setembro de 2016, após a derrota de 3–0 para a Ponte Preta.[16]

Atlético Mineiro- Em 30 de novembro de 2016, acertou com o Atlético Mineiro para 2017.[17] No primeiro semestre conquistou o Campeonato Mineiro, quando o Galo derrotou o rival Cruzeiro por 2–1 no Estádio Independência.[18] Foi demitido no dia 20 de julho, após perder dentro de casa para o Bahia por 2–0[19] e cair para a 11ª posição na tabela de classificação, ficando a cinco pontos da zona de rebaixamento.[20]

Palmeiras- No dia 22 de novembro de 2017, foi anunciado como novo técnico do Palmeiras para a temporada 2018.[21] Cinco dias após o anúncio, o técnico foi apresentado na academia pelo presidente do clube.[22] Em 26 de julho de 2018, após uma derrota de 1–0 para o Fluminense, foi demitido.[23]

Bahia – Roger Machado no Bahia em 2020

Anunciado pelo Bahia em abril de 2019,[24] sagrou-se campeão baiano no mesmo ano.[25]

Foi demitido em 2 de setembro de 2020, após uma derrota de 5–3 contra o Flamengo, em jogo válido pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.[26]

Fluminense- Roger foi anunciado como treinador do Fluminense no dia 23 de fevereiro de 2021,[27][28] sendo apresentado no dia 27 de fevereiro.[29] Estreou no dia 14 de março, na vitória de 1–0 contra o Flamengo, pela 3ª rodada do Campeonato Carioca.[30]