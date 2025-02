Um restaurante na região central de Americana chama a atenção de pedestres por conta da boa ação e por não fazer propaganda dos atos.

Quase todos os dias, o restaurante Pomodoro distribui marmitas a moradores de rua e passantes que não possuem condição de pagar pelo alimento.

O vídeo abaixo foi feito por um amigo do site e enviado esta quarta-feira no momento em que acontecia a distribuição. “Coisa linda de ver essa solidariedade deles”, disse.

Campinas, 19 de fevereiro de 2025 – A Região de Campinas enfrenta a terceira onda de calor deste ano. Com as previsões indicando alta nas temperaturas, bares, restaurantes e redes de franquias se tornam um refúgio para os consumidores que buscam se refrescar. Dados da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) apontam que, com o crescimento dessa demanda, o faturamento dos negócios de alimentação fora do lar pode aumentar em até 15%.

Nos dias mais quentes, a expectativa é de que os consumidores busquem cada vez mais por bebidas como cervejas, drinques e opções geladas sem álcool. Essas bebidas são uma boa pedida para aliviar os efeitos da sensação térmica elevada e podem atrair mais clientes para os estabelecimentos. Além disso, alimentos mais leves também podem ser mais atrativos nesse período.

Segundo José Eduardo Camargo, líder de conteúdo e inteligência da Abrasel, essa pode ser uma boa oportunidade para negócios do setor. “Além de as altas temperaturas deste verão incentivarem o consumo de bebidas mais refrescantes, os fins de tarde também ficam mais propícios para o encontro e a troca de ideias. E isso tudo se traduz em mais movimento nos bares e restaurantes, o que vem em boa hora, pois temos trabalhado com margens cada vez mais apertadas ou mesmo no vermelho”, afirma.

Estabelecimentos do setor na região já sentem o impacto do forte calor nos negócios. No Banana Café Campinas, o movimento já apresenta crescimento, com impacto direto nas vendas de pratos leves e bebidas, especialmente. Segundo a gerente Camila Coratti, o consumo de bebidas mais refrescantes teve um aumento de 15% nesta semana.

O mesmo percentual foi percebido nas unidades da Rede Lanchão da região. “Desde o final de semana, quando a temperatura subiu, as lojas tiveram um aumento de 15% com os pedidos de bebidas”, garante Roger Antonio Domingues, diretor da Rede.

Dino Ramos, sócio do Dom Brejas, em Campinas, conta que o movimento na cada aumentou. “Em decorrência, tivemos um aumento de 20% nos pedidos de bebidas e uma demanda maior por pratos mais leves”, acrescenta o empresário.