A Secretaria de Educação assinou nesta quarta-feira (19) o termo de reajuste de repasse e ampliação de vagas do PROEB (Programa Pró-Educação Básica) de Sumaré. Na ocasião, a pasta se reuniu com representantes das unidades de ensino e autoridades do município.

A mesa foi composta pelo Prefeito de Sumaré, Henrique do Paraiso, a primeira-dama Débora Mikaelli, os secretários Danilo de Azevedo (Educação) e Rafael Virginelli (Saúde), além dos vereadores Tião Correia, Fabinho, Professor Edinho, Alan Sangalli, Valdir de Oliveira , Alan Leal, João Maioral e Joel.

O termo assinado pelo prefeito Henrique do Paraiso autoriza o reajuste das bolsas pagas às escolas conveniadas ao PROEB, com base no estudo de impacto financeiro realizado pela Secretaria de Finanças de Sumaré, em conjunto com a Educação.

As novas vagas serão destinadas às crianças cadastradas e ainda não contempladas pelo programa, distribuídas de acordo com critérios como antiguidade na inscrição e a capacidade de atendimento das instituições de ensino conveniadas.

Henrique do Paraiso reforçou a importância da ampliação do programa. “Estamos reafirmando nosso compromisso em proporcionar às nossas crianças educação de qualidade. Por isso, assinamos este termo que, além de ampliar as vagas, traz o reajuste acima da inflação das bolsas pagas às instituições, respeitando os estudos financeiros. Estamos investindo na educação e no futuro de nossas crianças”, disse.

O secretário de Educação Danilo de Azevedo destaca o aumento das vagas. “Estamos no caminho certo. Demos o primeiro passo na ampliação das vagas no programa para atender 6.550 crianças, um aumento de 322 vagas, e ajustamos os valores que estavam defasados há dois anos”, explicou.

O PROEB tem como objetivo ampliar o acesso à educação infantil por meio de parcerias com instituições privadas, com ou sem fins lucrativos, garantindo vagas em período integral para crianças de zero a três anos e 11 meses.

Em 2025, 84 escolas foram credenciadas para atender a essas vagas, com distribuição ajustada conforme a demanda de cada região.

