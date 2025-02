O EntreNegócios tem o prazer de anunciar que agora faz parte do calendário oficial do Visite São Paulo, consolidando uma nova e significativa parceria com a plataforma, que agora se torna um apoiador oficial do nosso evento. Essa colaboração reforça a relevância do EntreNegócios no cenário empresarial e impulsiona ainda mais nossa missão de conectar e fortalecer empreendedores de diferentes segmentos.

Constituído como Fundação 25 de Janeiro, o Visite São Paulo Convention Bureau é uma entidade sem fins lucrativos dedicada a fomentar a atividade turística na cidade e no estado de São Paulo. Seu compromisso está em ampliar o volume de negócios, fortalecer o mercado de consumo e aprimorar os serviços e o atendimento aos visitantes. Com 41 anos de história, o Visite São Paulo foi o primeiro Convention & Visitors Bureau da América do Sul e hoje conta com mais de 500 associados, que representam diversos segmentos do setor turístico paulistano e dos destinos associados.

A parceria entre o EntreNegócios e o Visite São Paulo marca um momento estratégico para ambos, fortalecendo a visibilidade do evento e agregando valor aos participantes, que poderão se beneficiar de um ecossistema ainda mais dinâmico e conectado com as melhores práticas do turismo e dos negócios.

“Estamos extremamente felizes com esse apoio. O Visite São Paulo é uma referência quando falamos em desenvolvimento econômico e turismo, e contar com essa parceria é um reconhecimento da força e do impacto do EntreNegócios no mercado empreendedor”, afirma Sueli Benvenuto, fundadora do EntreNegócios.

Com essa colaboração, o EntreNegócios se consolida ainda mais como um evento de alto padrão, reunindo grandes nomes do empresariado e criando oportunidades valiosas para networking, aprendizado e crescimento profissional.

Sobre o EntreNegócios:

Criado por Sueli Benvenuto em 2024, o EntreNegócios é um evento que conecta mulheres empresárias e profissionais de diversas áreas, promovendo um ambiente de troca de experiências, aprendizado e oportunidades de crescimento. Com edições de sucesso e a participação de importantes nomes do mercado, o evento se tornou um ponto de referência no empreendedorismo feminino.

