Revelado pelo Rio Branco de Americana, Romarinho marca gol incrível na Arábia

Romarinho é natural de Palestina, no interior paulista, mas estreou no futebol no Rio Branco, em Americana, em 2009, depois passou por São Bernardo e Bragantino até chegar no Corinthians em 2012, onde protagonizou uma brilhante passagem.

Ele já atuou no Qatar, Abu Dhabi e há seis anos joga na região do porto saudita do mar vermelho, no continente asiático.

Camisa 90, titular e capitão, Romarinho fez o gol antológico no início do ano, mas só agora ganhou forte repercussão. Veja abaixo.

O atleta passou a contar recentemente com a presença de Benzema, eleito melhor jogador do mundo em 2022, na mesma equipe.

