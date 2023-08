Smartphone seminovo: 4 sinais de aquisição vantajosa

No momento de comprar um smartphone novo, em geral,

os brasileiros são atraídos pela capacidade de processamento, memória do celular, qualidade da câmera e duração da bateria. Os dados são do estudo “Panorama: o brasileiro e o seu smartphone”, produzido pela MobileTime, em parceria com a OpinionBox.

A mesma pesquisa, porém, indica que uma parcela dos entrevistados (13%) revelou a impossibilidade de ter um celular pela falta de dinheiro para adquirir um novo. “Entendo que muitas pessoas querem ou precisam de um smartphone novo. Mas seria interessante que os brasileiros se abrissem mais para os benefícios de ter um aparelho seminovo. Ele tem sido uma das vias para a inclusão digital e a democratização do acesso à tecnologia. Tem, também, viabilizado a otimização de investimentos pessoais. Nessa dinâmica, menos recursos naturais são extraídos do planeta e menos lixo eletrônico é descartado”, destaca Guillermo Freire, cofundador da Trocafone.

O executivo alerta, porém, que adquirir um smartphone seminovo exige alguns cuidados para que a aquisição seja vantajosa e segura para o comprador. Na visão dele, a recomendação é só comprar aparelhos com:

1. Procedência verificada

Um possível transtorno para pessoas que compram smartphones seminovos é, após a aquisição, se dar conta de que o objeto é fruto de furto ou roubo. Por essa razão, a recomendação é nunca comprar um aparelho sem que o vendedor lhe dê garantias de que o IMEI (International Mobile Equipment Identity) do aparelho foi consultado. Essa verificação permite analisar todo o histórico de vida do dispositivo.

2. Itens e funcionalidades em perfeitas condições de uso



Certifique-se de que o aparelho seminovo passou por revisões de peças e funcionalidades, incluindo hardware, software, fones, conectores, memória, alto-falantes, bateria, câmera, Wi-Fi, microfone e carregadores, por exemplo. A estrutura e a configuração de fábrica devem estar preservadas. Além disso, é fundamental que a revisão seja feita por técnicos especializados e que o aparelho esteja formatado e desbloqueado.

3. Nota fiscal e garantia

Dê preferência para comprar smartphones seminovos de vendedores que possam te oferecer nota fiscal do produto. Outra evidência de que trata-se de uma transação segura é a oferta de garantia para falhas técnicas pelo período de, pelo menos, 90 dias.

4. Preço atrativo



Nenhuma compra de produto ou serviço deve se basear exclusivamente pelo menor preço. Porém, é útil que você saiba que, em uma negociação justa, o valor de um smartphone seminovo, com revisão, nota fiscal e garantia, deve ser entre 25% e 30% mais barato na comparação com um aparelho novo.

Sobre a Trocafone

A Trocafone possui um portfólio completo de soluções voltadas para varejos, seguradoras, fabricantes, operadoras, instituições financeiras e, principalmente, para o consumidor final e para o meio ambiente. Além disso, a empresa se consolida como o maior e mais avançado centro de reparos de smartphones da América Latina.

Criada com uma cultura baseada no recommerce, a empresa comercializa smartphones e tablets seminovos por meio de diferentes plataformas – website, lojas, marketplaces, etc. Trata-se de um negócio sustentável, pois promove a inclusão digital e traz benefícios econômicos para a sociedade ao mesmo tempo que contribui para a redução de resíduos eletrônicos, sendo consciente com o meio ambiente.