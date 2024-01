Rio Branco apresenta novos reforços e uniformes

O Rio Branco apresentou. na noite de quarta-feira (24), seu novo conjunto de uniformes para a temporada 2024. O evento reuniu patrocinadores, parceiros, imprensa e autoridades locais.

Mantendo a marca Tigre 1913, lançada em 2020, o design foi todo produzido em parceria com a Atto Sport, empresa especializada em uniformes esportivos. A novidade do uniforme para este ano são as garras do tigre em marca d’água Goleiro Eder, zagueiro Paim e o volante Grigor representaram os jogadores no lançamento.

REFORÇOS:

O Rio Branco Esporte Clube anuncia mais um reforço para o Campeonato Paulista Série A4 2024, trata-se do volante Flávio Dos Santos Gandra De Souza (24), que estava atuando no Águia Negra-MS

Além do Águia Negra, Gandra também teve passagens pelo Lemense-SP, Itapirense-SP, Olimpia-SP, Paulista-SP, São José Esporte Clube-SP e Fluminense de Feira-BA.

O Rio Branco Esporte Clube anuncia mais um reforço para o Campeonato Paulista Série A4 2024, trata-se do Atacante Bruno Felipe Gonçalves Lima (21), que estava atuando no Nacional-PR

Além do Nacional do Paraná, Bruninho também teve passagens pelo Toledo-PR, Foz do Iguaçu, Catanduva, Taquaritinga, Águia Negra-MS e Hercílio Luz-SC.