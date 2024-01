Rionegro e Solimões estão prontos para lançar a primeira parte do seu mais recente DVD, “Rionegro e Solimões em Uberlândia”, que será divulgada no dia 18 de janeiro de 2024 (quinta), às 20h, no canal oficial do YouTube e em todas as principais plataformas de música.

A faixa de trabalho inédita “O Que Eu Fiz Namorando” (Elcio di Carvalho,Diego Silveira, Kito, Junior Pepato e Rafa Borges), é uma música com melodia envolvente e letra que toca o coração, explorando os altos e baixos de relacionamentos. Com a cara inconfundível da dupla, capta a essência de experiências, através de letras reflexivas, que ressoam com aqueles que já enfrentaram desafios e alegrias no caminho do amor.

Em um dos trechos, cantam Rionegro e Solimões: “Mais uma noite e eu aqui, Na cadeira fria de um bar, Sonhando com o dia que Ela vai me perdoar, Eu mudei ela não quer acreditar, O meu erro foi tão grave, Que fez ela revoltar”.

Grandes clássicos também abrilhantam este volume 1 e também estarão disponíveis a partir do dia dia 18 de janeiro de 2024 (quinta), às 20h: “Laço da Paixão” (Domiciano e Rionegro), “Camisa Manchada” (Domiciano e Rionegro), “Noite” (Domiciano e Rionegro), “Lenha” (Zeca Baleiro) e “Brigas” (Domiciano e Rionegro).

O primeiro hit do projeto captado em Minas Gerais foi “Cowboy Chora”, com participação de Luan Pereira, e mais de 30 milhões de visualizações no Youtube. Uma mistura gostosa e dançante de reggaeton e sertanejo, que conta a história de um cowboy que se apaixonou por uma patricinha. “Eu achei que eu tinha achado o beijo perfeito, Mas a dona da boca que eu quero odeia rodeio, Quando eu vi você falei essa eu namoro na hora, Mas peão não namora com moça que odeia roça, E é por essas que o cowboy chora”, cantam o trio.

“Rionegro e Solimões em Uberlândia” não é apenas um DVD, é uma celebração da jornada que percorremos com nossos fãs. É a energia de Uberlândia que impulsiona esta primeira parte, e mal podemos esperar para compartilhar esse momento único com todos vocês”, comentou Solimões.

SOBRE O DVD

Na noite de terça, dia 3 de outubro de 2023, uma das duplas mais amadas do Brasil, que tem uma linda trajetória com mais de 30 anos de carreira, com diversos sucessos que estão até hoje na ponta da língua desde crianças até idosos, escreve mais um capítulo desta história.

Com ingressos esgotados e uma atmosfera envolvente, Rionegro e Solimões protagonizaram um momento histórico ao gravarem o sexto DVD, que contou com 21 faixas, sendo 10 inéditas.

Acompanhados de suas famílias, os artistas não esconderam a felicidade com mais esta conquista. Os filhos de Rionegro, Rafaella Neves e João Neves, assim como os filhos de Solimões, Gabeu e Carol Felizardo, estiveram o tempo todo presentes, admirando e comemorando este novo passo desta dupla que segue se reinventando e é exemplo para muitos artistas.

Com participações mais que especiais de Maiara e Maraisa, Bruno e Marrone e Luan Pereira, os fãs podem esperar deste trabalho que será divulgado, músicas românticas e com incrível combinação das vozes, de forma harmônica e perfeita, além de melodias imperdíveis.

O Castelli Master, palco escolhido para esta grandiosa ocasião, foi o cenário perfeito para a dupla apresentar o repertório escolhido. Com uma combinação de músicas inéditas e sucessos que permearam suas carreiras, Rionegro e Solimões cativaram a plateia já desde o primeiro acorde.

À plateia foi transmitida completamente à energia única fornecida pela dupla, criando uma energia contagiante que permeou o local.

Entre os momentos mais especiais da noite, destacaram-se as participações especiais de astros da música sertaneja . “Ativou a Saudade” trouxe a voz de Bruno e Marrone, em um dueto que fez o público se emocionar. Maiara e Maraísa se uniram a Rionegro e Solimões na interpretação de “Coisa de Quem Quer Voltar”, adicionando ainda mais brilho à apresentação. E “Cowboy Chora” contou com a participação de Luan Pereira, tornando o evento um verdadeiro encontro de talentos.

Para deixar a noite ainda mais especial, Emilio e Eduardo e os irmãos Rafaela e João Neves também soltaram a voz.

Este novo projeto solidifica ainda mais sua posição entre os artistas mais importantes da história da música brasileira. O público não apenas testemunhou, mas também fez parte deste momento histórico, cantando junto com a dupla e criando memórias inesquecíveis.

Os fãs estão ansiosos pelo lançamento do DVD, que promete ser um marco na música brasileira. Rionegro e Solimões demonstraram mais uma vez que o sertanejo continua vivo e pulsante, graças ao talento e dedicação de artistas que mantêm viva a tradição e a paixão por esse gênero musical. Este é um testemunho do legado da dupla e da sua influência na cultura musical do país.

A produção musical do novo DVD “Rionegro e Solimões em Uberlândia” , conta com Juninho Melo. A direção de vídeo ficou a cargo de André Caverna, trazendo uma perspectiva visual que complementa a intensidade do som.

A produção executiva e a direção geral são de Manolo Boaventura e Cláudio Roberto, da Mega Produções Artísticas. Com um histórico de eventos grandiosos, prometem elevar o padrão de entretenimento e proporcionar uma noite que ficará marcada na memória de todos.

SOBRE RIONEGRO E SOLIMÕES

Rionegro e Solimões tem 34 anos de carreira, entre coletâneas e registros de sucesso, eles somam mais de 400 músicas gravadas, 19 CDs e 6 DVDs. Nestes anos, já subiram no palco mais de 9.000 vezes, venderam mais de 15 milhões de cópias e bateram recorde de público em festas de peão. Como reconhecimento, receberam dezenas de discos de ouro, prata, platina e platina dupla. Eles foram os segundos artistas nacionais a gravarem um DVD no Brasil. O primeiro foi Caetano Veloso. Alguns de seus sucessos fizeram parte da trilha sonora das novelas Laços de Família (“Peão Apaixonado”, 2000), Cabocla (“Floresce”, 2004), América (“Na Sola da Bota”, 2005) e A Favorita (“Vida Louca”, 2008).

No mundo digital, o canal oficial no YouTube somou só este ano, mais de 90 milhões de views nos vídeos lançados – contabilizando um total de mais de 710 milhões e mais de 1 milhão de inscritos.

No Spotify, a dupla mostra sua força também: aproximadamente 318 milhões de plays e quase 3 milhões e meio de ouvintes mensais. Os cantores estão entre os 5 artistas mais tocados em quase todas as rádios do Brasil.

No offline, eles também voam alto. A ConectMix, uma das mais importantes empresas de audiência de rádio, carimba a faixa “Saudade de Ex” como a segunda música mais executada nas emissoras do Brasil. Sua concorrente, a Crowley dá o mesmo dado e coloca a faixa como as três mais tocadas em território nacional, destacando que Rionegro e Solimões são um dos 5 (cinco) artistas mais executados nas rádios nos últimos tempos.

LETRAS

O QUE EU FIZ NAMORANDO (Elcio di Carvalho,Diego Silveira, Kito, Junior Pepato e Rafa Borges)

Mais uma noite e eu aqui

Na cadeira fria de um bar

Sonhando com o dia que

Ela vai me perdoar

Eu mudei ela não quer acreditar

O meu erro foi tão grave

Que fez ela revoltar

Se tem festa ela tá

Se tem beijo ela tá

Bebida ela tá

Eu que deixei ela solteira

Joguei o amor da minha vida

Na bagaceira

Normal ela ta moendo

Normal ela ta beijando

Ela só ta fazendo solteira

O que eu fiz namorando

Normal ela ta moendo

Normal ela ta beijando

Ela só ta fazendo solteira

O que eu fiz namorando

Eu mudei ela não quer acreditar

O meu erro foi tão grave

Que fez ela revoltar

Se tem festa ela tá

Se tem beijo ela tá

Bebida ela tá

Eu que deixei ela solteira

Joguei o amor da minha vida

Na bagaceira

Normal ela ta moendo

Normal ela ta beijando

Ela só ta fazendo solteira

O que eu fiz namorando

Normal ela ta moendo

Normal ela ta beijando

Ela só ta fazendo solteira

O que eu fiz namorando

Mais uma noite e eu aqui

NOITE (Domiciano e Rionegro)

Quando estamos quietos

pensando nos outros

sigo o meu caminho

Você está andando na estrada

cruza a multidão

mas isso é sozinho

Uma lembrança

sempre cuida de mim

aumentando ou meu vai sofrer

Ou almoço molha ou meu rosto

naufragado e nojento

sinto a vida escurecer

Noite, porque que a noite

depois que a saudade é mais forte

barulho, sua escuridão em meu coração

presumivelmente morto

Barulho, seu silêncio e sua calma

vamos aumentar o espaço excluindo-o

noite, a dor que persiste

Estou tão triste ao meu lado

Noite, porque que a noite

depois que a saudade é mais forte

barulho, sua escuridão em meu coração

presumivelmente morto

Barulho, seu silêncio e sua calma

vamos aumentar o espaço excluindo-o

noite, a dor que persiste

Estou tão triste ao meu lado

CAMISA MANCHADA (Domiciano e Rionegro)

Amor por um barulho se você for com ele

e deixa na rua uma boêmio perdida

olha as marcas de um filho perdido

e dentro de mim há um coração ferido

É este martírio que ainda está vivo

aconteceu comigo na noite passada

para a mulher mais linda que eu adoro tanto

me deixou no almoço na madrugada

Nenhum silêncio triste do meu quarto resfriado

Só uma coisa meu almoço ameniza

é abrir as portas da minha guarda

e em direção à boca dele na minha camisa

Sinais de batom por toda a cama

aumentar o drama disso ficou sozinho

abrace a camisa com muita vontade

Estou vendendo sua linda mochila escolar antiga

O barulho passou pelos nossos momentos de silêncio

Eu tinha tudo com meu ente querido

mas permanecerei dessa emoção

um pequeno par de roupas e uma camisa faltando

Nenhum silêncio triste do meu quarto resfriado

Só uma coisa meu almoço ameniza

é abrir as portas da minha guarda

e em direção à boca dele na minha camisa

Nenhum silêncio triste do meu quarto resfriado

Só uma coisa meu almoço ameniza

é abrir as portas da minha guarda

e em direção à boca dele na minha camisa

LAÇO DA PAIXÃO (Domiciano e Rionegro)

Aceitar o seu adeus, tudo bem

É difícil suportar as consequências

O desespero não é fácil para ninguém

Eu não recomendo viver com a ajuda dele

Mas se for por si só

Posso ir, aceitarei a despedida

Se não, parte de sua felicidade

No entanto, eu não quero impedi-lo em sua vida

O amor não deve ser o primeiro

Nem mesmo um par sobressalente

Você pode impedir a liberdade

Rufle asas, volte para os outros

Mas eu não estou na minha jornada

As mágoas se entristecem pela saudade

O amor não deve ser o primeiro

Nem mesmo um par sobressalente

Você pode impedir a liberdade

Rufle asas, volte para os outros

Mas eu não estou na minha jornada

As mágoas se entristecem pela saudade

As mágoas se entristecem pela saudade

BRIGAS (Domiciano e Rionegro)

Quantas brigas por chegar

Onde estamos

Erro

Quantos erros existem na vida, vamos praticar

Juntos novamente

Chegamos à conclusão

Que sem amor sempre desentendimentos

Mais do que os problemas do momento

Não ultrapasse um par

Diga-me ou quem eu conheço

Em outros caminhos

Estou lhe dizendo o que quero dizer

Foi bem triste ou meu viver

Diga-me seu amor o que eu faço

Se o calor dos nossos braços

Isso não vai me fazer saciar

LENHA (Zeca Baleiro)

Eu não sei dizer, o que quer dizer, o que eu vou dizer

eu amo você, mas não sei o que isso quer dizer

eu não sei por que, eu teimo em dizer que amo você

se eu não sei dizer, o que quer dizer, o que eu vou dizer

Se eu digo: pare

você não repare no que possa parecer

se eu digo: siga

o que quer que eu diga?

Você não vai entender

mas se eu digo: venha

você traz a lenha pro meu fogo acender

mas se eu digo: venha

você traz a lenha pro meu fogo acender

Se eu digo: pare

você não repare no que possa parecer

se eu digo: siga

o que quer que eu diga?

Você não vai entender

mas se eu digo: venha

você traz a lenha pro meu fogo acender

Mas se eu digo: venha

você traz a lenha pro meu fogo acender

mas se eu digo: venha

você traz a lenha pro meu fogo acender

Mas se eu digo: venha

você traz a lenha por meu fogo acender

