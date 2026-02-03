Roberta Lima acompanha mutirão de castração coletiva no Centro Cívico

Leia + sobre política regional

A vereadora Roberta Lima (PRD) acompanhou no domingo (1), no Centro Cívico de Americana, a realização do mutirão de castração do programa Castra+ São Paulo. A ação ofereceu castrações gratuitas de cães e gatos e integra uma iniciativa do governo federal, por meio do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, e foi realizada em Americana por intermediação do deputado federal Delegado Bruno Lima (PP-SP), com apoio da prefeitura.

Durante a fiscalização, a parlamentar acompanhou o fluxo de atendimento, verificou as condições estruturais do local, a organização das equipes e o cumprimento dos protocolos técnicos e de bem-estar animal. Segundo Roberta Lima, o mutirão atendeu às expectativas e cumpriu seu objetivo de oferecer um serviço seguro, eficiente e acessível à população. Ao todo foram castrados 155 animais.

A vereadora ressaltou ainda que a castração é uma importante política pública de saúde, contribuindo para o controle populacional de cães e gatos, a redução do abandono animal e a prevenção de doenças, além de promover a guarda responsável.

“É fundamental que o Poder Legislativo acompanhe de perto ações como essa, garantindo que os recursos públicos estejam sendo bem aplicados e que a população receba um atendimento de qualidade. O mutirão foi bem organizado, as pessoas compareceram conforme o agendamento e tudo ocorreu dentro da normalidade”, destacou Roberta.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP