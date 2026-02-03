Sumaré: 63 alunos iniciam formação de aspirantes na Polícia Municipal

A Escola de Formação de Aspirantes da Polícia Municipal – novo nome da Guarda Civil – de Sumaré iniciou uma nova etapa de capacitação profissional, reunindo 63 alunos aprovados em concurso público, sendo 62 candidatos de Sumaré e um do município de Águas de São Pedro. A iniciativa, segundo a administração, reforça o compromisso da administração municipal com a qualificação do efetivo e o fortalecimento das políticas públicas de segurança.

Implantada em 2023, a academia de treinamento passou a ser um marco na preparação técnica, física e operacional dos novos policiais municipais. Atualmente, 11 instrutores estão preparados para ministrar os cursos, garantindo formação alinhada às normas legais, aos direitos humanos e às demandas contemporâneas da segurança pública.

Em 2026, a Polícia Municipal de Sumaré completa 59 anos de atuação, com um efetivo atual de 134 policiais, distribuídos em diferentes frentes de trabalho, como patrulhamento preventivo, apoio a ações integradas, atendimento à população e operações especiais.

Smart Suma

No ano passado, o município implantou o Smart Suma, um sistema inteligente de segurança que integra monitoramento por câmeras, análise de dados e apoio tecnológico às ações policiais. A ferramenta ampliou a capacidade de resposta das equipes e resultou em um aumento de 70% no número de prisões, fortalecendo o combate à criminalidade e a prevenção de delitos.

Para o prefeito Henrique do Paraíso, a formação de novos aspirantes representa um avanço estratégico para a cidade. “Investir na ampliação do efetivo e na qualificação dos nossos policiais é investir diretamente na segurança da população. A Escola de Formação garante profissionais mais preparados para proteger Sumaré”, destacou.

O vice-prefeito Andre da Farmácia ressaltou que a segurança pública é prioridade da atual gestão. “Estamos fazendo investimentos estruturais, tecnológicos e humanos para oferecer uma cidade mais segura. A formação dos aspirantes é parte fundamental desse compromisso”, afirmou.

Já o secretário municipal de Segurança Pública, Jeverson Eclair Soares, enfatizou a relevância da escola de formação para o futuro da corporação. “A Escola de Formação de Aspirantes é essencial para padronizar procedimentos, fortalecer a ética profissional e preparar policiais capacitados para enfrentar os desafios diários da segurança pública”, pontuou.

