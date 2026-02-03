Prazo para enviar prova de títulos do Concurso da CM de Nova Odessa vai até sábado (7)

Etapa é realizada de forma digital desde 30 de janeiro, por meio do site da Fundação Vunesp

Leia Mais notícias da cidade e região

A Câmara Municipal de Nova Odessa publicou edital de convocação para a prova de títulos do Concurso Público nº 001/2025, destinada aos candidatos inscritos para os cargos de Assessor Jurídico, Assistente Legislativo, Contador e Jornalista.

A etapa deve ser realizada exclusivamente de forma digital, por meio do sistema de upload de documentos, com prazo até às 23h59 deste sábado, dia 7 de fevereiro de 2026. O envio teve início às 10h do dia 30 de janeiro e segue as regras previstas nos subitens 9.20 do Edital de Abertura de Inscrições e suas retificações.

Os títulos devem ser encaminhados pelo site da Fundação Vunesp, na página específica do concurso, acessando a Área do Candidato, conforme as orientações estabelecidas no edital.

“Orientamos que os candidatos fiquem atentos ao prazo final e às exigências documentais, já que o envio fora do período ou em desacordo com as normas poderá resultar na não pontuação dos títulos apresentados.”, pontuou Lucas Camargo, Diretor Geral do Legislativo e presidente da Comissão Especial de Acompanhamento do Concurso Público 01/2025.

O edital de convocação foi publicado pelo site da Fundação Vunesp e pelo Diário Oficial do Legislativo na última segunda-feira, 26 de janeiro.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP