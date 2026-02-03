O chefe de gabinete da prefeitura de Americana Franco Sardelli (PL) deve começar o ano buscando uma nova dobrada em Santa Bárbara d’Oeste. O acordo tácito feito no ano passado com o vice-prefeito Felipe Sanches (Republicanos) não decolou e a segunda cidade mais importante para o herdeiro do prefeito Chico Sardelli agora tem um nome em vista, o secretário nacional de Mobilidade e ex-prefeito Denis Andia (MDB).

Em publicações recentes, Franco fez dois vídeos em Santa Bárbara, buscando criar proximidade com o eleitor barbarense. Em ambos ele aparece sozinho e utilizou dois espaços que são marcas de Denis Andia como prefeito – a praça central e a rotatória da Romi-Isetta.

Desde a semana passada, Denis e o prefeito Chico comentaram em entrevistas que vêm se falando. Publicamente, o assunto é trabalho mas há quem garanta que são os primeiros sinais de uma aproximação.

FRANCO E DENIS- Desafios

Os desafios dos dois são diferentes para as eleições deste ano, mas com convergências que podem beneficiar a ambos. Franco busca usar o sobrenome e as conexões do pai (que foi por quase 2 décadas deputado) e precisa se consolidar como força regional (de onde devem sair de 50% a 60% dos votos). Denis precisa se consolidar como nome a federal mais forte em Americana e ampliar os horizontes no interior próximo.

MOLINA- O outro nome que vem pra buscar votos com força e que ‘falta pouco’ é o assessor e correlegionário do governador Tarcísio de Freitas Ricardo Molina (Republicanos). Em Americana, Molina traz a força da eleição passada mas também busca se fortalecer em Santa Bárbara. O laboratório entre Franco e Felipe, esfriou o ânimo dentro do Republicanos, que agora busca outra alternativa de dobrada barbarense. Embora Molina e Denis tenham firmadas algumas parcerias em outras cidades do interior, em solo barbarense a conversa ainda não rolou.