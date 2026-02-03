A Justiça acatou o pedido do Gaeco e decidiu cassar o mandato do vereador de Sumaré Welington da Farmácia (MDB). A decisão saiu esta terça-feira e ele deverá cumprir regime fechado por 8 anos e 3 meses.

O pedido do MP foi feito novembro do ano passado, foram pedidas a condenação em regime fechado e a perda imediata do mandato.

Cotado para vir candidato a deputado este ano, Wellington é pai do vice-prefeito, André da Farmácia (MDB). No documento, o MP pede que o réu, denunciado por corrupção passiva em 2022. O documento com as alegações do MP foram publicadas no dia 29 de outubro e divulgado pelo G1 Campinas.

Defesa de Welington da Farmácia

Ele tem como advogado o famoso campineiro Ralph Tórtima Stettinger Filho, que já defendeu o empresário barbarense no caso de agressão ao ministro do Supremo Alexandre de Moraes em um aeroporto na Itália.

Os promotores do Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco) solicitam que Welington da Farmácia fosse condenado por corrupção passiva (art. 317 do Código Penal), por duas vezes e cumpra a pena em regime fechado.