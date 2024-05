Rodriguinho lança livro sobre sua jornada no BBB24

O cantor e ex-participante do Big Brother Brasil 2024 Rodriguinho está prestes

a lançar um livro sobre sua trajetória dentro do reality show mais famoso do país. Intitulado “Rodriguinho – Fora da Caixa – Um novo Ciclo“, a obra promete mergulhar nos bastidores do programa e nas experiências pessoais do artista durante sua participação.

O lançamento será dia 15 de maio, a partir das 19h30, na Drummond Livraria, localizada na Avenida Paulista. O selo que fará o lançamento, DISRUPtalks, liderado pela CEO Carol Diaz, é o mesmo responsável pela biografia do artista lançada em 2021. Com essa obra, a editora pretende oferecer aos leitores uma visão única e autêntica dos bastidores do universo do BBB, sob a perspectiva do cantor.

“Estamos muito animados para lançar este segundo livro com Rodriguinho. A nossa intenção é proporcionar experiências interessantes aos nossos leitores, e este lançamento certamente será mais um destaque“, comemora Carol.

Entre os destaques do livro estão os relatos de Giovanna Pitel, uma das principais aliadas de Rodriguinho no jogo, e Michel, que se tornou um grande amigo do cantor fora da casa. Além disso, depoimentos de sua esposa Bruna, da gestora de crise, da psicóloga e da assessora de imprensa acrescentam camadas à narrativa.

“Rodriguinho – Fora da Caixa – Um novo Ciclo” é composto por 64 páginas que abrangem desde os preparativos antes da entrada do cantor na casa, seus momentos dentro do programa e suas perspectivas e reflexões pós-reality. O livro também revela os bastidores da produção e os desafios enfrentados pelo artista durante sua jornada no BBB.

“Entrar no BBB foi uma experiência que mudou completamente minha vida. Espero que através das páginas deste livro, todos possam sentir um pouco do que vivi e entender que fora da caixa, podemos construir um novo ciclo ainda melhor com todas as experiências vividas até aqui“, aponta Rodriguinho.

Para comprar o livro na pré-venda, acesse aqui!

Ficha técnica:

Editora Executiva: Caroline Dias de Freitas

Revisão: Larissa Franco – Jornalista

Estrategista de Carreira: Gis de Oliveira

Fotógrafo da capa: Jordan Vilas

Maquiadora foto da capa: Thaína Sodré

Assessoria de Imprensa – Carol Freitas

Serviço

Data do lançamento: 15/05/2024

Local: Drummond Livraria – Avenida Paulista 2073, Conjunto Nacional, Loja 153

Horário: O evento abre para o público a partir das 19h30.