A Suzano, referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do cultivo de eucalipto, passou a produzir o Greenpack em sua unidade industrial em Limeira (SP). O papel desenvolvido pela companhia é inovador e se destaca como uma alternativa versátil e sustentável para embalagens flexíveis, impulsionando o empreendedorismo verde, além de exemplificar o compromisso da Suzano com a inovação e a responsabilidade ambiental.

Desenvolvido a partir de fontes renováveis, o Greenpack é livre de plástico, biodegradável e compostável. O papel oferece diversas funcionalidades, como barreiras à gordura e vapor de água, além de ser pronto para processos de impressão e conversão. Com opções que atendem desde produtos de alta qualidade de impressão até aqueles que não exigem barreiras, o Greenpack se destaca como uma escolha sustentável para uma variedade de aplicações, como embalagens para papel higiênico, sabonetes e chocolates.

Para Guilherme Dabdab, gerente executivo de Estratégia e Marketing da Suzano, o Greenpack representa as premissas da inovabilidade, quando temos a inovação a serviço da sustentabilidade. “Aqui na Suzano nós acreditamos que embalagens sustentáveis promovem grandes mudanças na vida das pessoas e do planeta. Nosso compromisso é claro: disponibilizar, até 2030, 10 milhões de toneladas de produtos de matéria-prima de fonte renovável. O Greenpack não é apenas uma solução para embalagens, mas sim um reflexo do nosso compromisso em inovar para avançar em direção a um futuro melhor”.

Além de promover a redução do impacto ambiental, o produto também impulsiona a economia circular, já que reduz o uso de recursos não renováveis, minimiza o desperdício, estimula a inovação, e reduz o impacto ambiental.

Com a crescente demanda por produtos ecológicos, o Greenpack abre portas para a Suzano em mercados onde a preocupação com o meio ambiente é um diferencial competitivo importante. “Aumentar a disponibilização de produtos de origem renovável, além daqueles que tradicionalmente já são produzidos pela empresa, é viabilizar uma economia de transição e fortalecer a consolidação de uma economia regenerativa. O Greenpack é uma solução que pode ser adotada por empresas que desejam reduzir o impacto ambiental de suas embalagens, pois esse papel é um produto com potencial de impactar na redução de emissões de carbono, fundamental para combater a crise climática e a pressão sobre os recursos naturais”, ressalta Guilherme.

A Cadeia de Valor da Suzano garante a sustentabilidade em todas as etapas do processo de produção do Greenpack. Tudo começa com o plantio e cultivo do eucalipto, que depois é levado para a fábrica, onde é processado e dá origem à celulose, à lignina, e a outros produtos derivados. Em cada etapa, a Suzano se preocupa com a sustentabilidade, o bom relacionamento com a comunidade, a eficiência de recursos e a redução da geração de resíduos.

Sobre a Suzano

A Suzano é a maior produtora mundial de celulose, uma das maiores produtoras de papéis da América Latina, líder no segmento de papel higiênico no Brasil e referência no desenvolvimento de soluções sustentáveis e inovadoras a partir de matéria-prima de fonte renovável. Nossos produtos e soluções estão presentes na vida de mais de 2 bilhões de pessoas, abastecem mais de 100 países e incluem celulose; papéis para imprimir e escrever; papéis para embalagens, copos e canudos; papéis sanitários e produtos absorventes; além de novos bioprodutos desenvolvidos para atender a demanda global. A inovação e a sustentabilidade orientam nosso propósito de “Renovar a vida a partir da árvore” e nosso trabalho no enfrentamento dos desafios da sociedade e do planeta. Com 100 anos de história, temos ações nas bolsas do Brasil (SUZB3) e dos Estados Unidos (SUZ)