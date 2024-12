O apresentador e expert em vinho Ronnie Von está lançando um mini curso voltado para os amantes da bebida, prometendo uma imersão no universo dos vinhos. Com uma abordagem didática e descontraída, Ronnie compartilhará orientações sobre as principais uvas, como escolher os vinhos e as taças adequadas, além de dicas sobre harmonização e a temperatura ideal para servir cada tipo de vinho.

Nos últimos anos, o consumo de vinho no Brasil tem crescido de forma significativa. De acordo com dados da Associação Brasileira de Vinhos (Abrasel), a apreciação do vinho tem se tornado cada vez mais popular entre os brasileiros, que buscam não apenas uma bebida, mas uma experiência cultural e social.

Este aumento no consumo é impulsionado pela conscientização sobre os benefícios do vinho, que, quando consumido com moderação, pode trazer vantagens à saúde, como a proteção cardiovascular e o aumento da longevidade.

Além dos aspectos de saúde, a arte de apreciar um bom vinho envolve explorar aromas, sabores e texturas que cada garrafa oferece. Ronnie Von acredita que conhecer mais sobre vinhos transforma a experiência de degustação em um momento de prazer e aprendizado. Durante o curso, ele abordará também a importância da escolha correta das taças, que pode realçar as características dos vinhos.

Para aqueles que desejam aprofundar seus conhecimentos e se tornar verdadeiros apreciadores dessa bebida milenar, o mini curso de Ronnie Von é uma oportunidade imperdível.

