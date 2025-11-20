Rovina pede + Pneumo e rádio e Leoncine pistola com cartórios

O vereador Dr. Wagner Rovina (PL) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando informações da prefeitura sobre as medidas adotadas para o restabelecimento do atendimento regular nas especialidades de Pneumologia e Reumatologia na rede pública de saúde.

De acordo com o parlamentar, informações encaminhadas pela secretaria de Saúde apontam que pacientes de pneumologia aguardam desde março de 2024, com tempo médio de espera de cerca de 1 ano e 6 meses, enquanto pacientes de reumatologia esperam desde dezembro de 2022, com prazos que chegam a até 3 anos.

Fala Rovina

“Estamos falando de especialidades que lidam com doenças crônicas e graves. É urgente restabelecer o atendimento e reduzir o tempo de espera, garantindo cuidado contínuo e digno à população”, afirma Dr. Rovina.

O vereador questiona quais providências estão sendo adotadas para regularizar o atendimento; se há previsão de contratação de novos profissionais; credenciamentos ou convênios com clínicas e consórcios regionais, além de medidas emergenciais para os pacientes que aguardam há mais de um ano por consulta.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário durante a sessão ordinária de terça-feira (25). Se aprovado, será encaminhado ao Poder Executivo para resposta.

Leoncine propõe tempo máximo de trinta minutos de espera para atendimento em cartórios de Americana

O vereador Lucas Leoncine (PSD) protocolou um projeto de lei na secretaria da Câmara Municipal de Americana estabelecendo o prazo máximo de 30 minutos para espera em atendimento ao público em cartórios de Americana.

De acordo com o parlamentar, a medida busca modernizar e humanizar o serviço cartorário. “Não é razoável que o cidadão perca horas em filas para realizar procedimentos simples. Estamos falando de serviços essenciais, que devem ser eficientes e acolhedores”, afirma Leoncine.

Para assegurar transparência, a proposta determina que os cartórios entreguem comprovante de entrada com horário registrado e mantenham sistema interno capaz de demonstrar o momento exato de início do atendimento. Além disso, deverão disponibilizar um canal de reclamações e informar de forma visível o tempo máximo de espera. “Queremos que o usuário tenha segurança para acompanhar seu atendimento e para denunciar atrasos injustificados. Isso fortalece o controle social e incentiva boas práticas”, conclui Leoncine.

O projeto também prevê que os cartórios ofereçam área coberta, sanitários e bebedouros a todos os usuários enquanto aguardam. A propositura será encaminhada às comissões permanentes e, não havendo impedimento legal para sua tramitação, será discutida e votada pelos vereadores em Plenário, durante sessão ordinária.

