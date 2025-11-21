Trump voltou atras. EUA recuam e, após muita negociação, Governo Lula garante redução das tarifas sobre café, carne, açaí e manga.

É um alívio parcial, mas o Brasil já vinha se preparando: diversificou mercados e sentiu menos o tarifaço do Trump.



Texto de Trump

“Em 6 de outubro de 2025, participei de uma ligação com o Presidente da República do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, durante a qual concordamos em iniciar negociações para tratar das preocupações identificadas no Decreto Executivo nº 14.323. Essas negociações estão em andamento.

Também recebi informações e recomendações adicionais de diversos autoridades que, conforme minha determinação, têm monitorado as circunstâncias relacionadas à emergência declarada no Decreto Executivo nº 14.323. Por exemplo, na opinião deles, certas importações agrícolas provenientes do Brasil não deveriam mais estar sujeitas à alíquota ad valorem adicional imposta pelo Decreto Executivo nº 14.323, porque — entre outras considerações relevantes — houve progresso inicial nas negociações com o Governo do Brasil.