A concessionária Rumo Malha Paulista S/A está realizando ao longo desta semana os serviços de sondagem prévia de solo nos pontos em que serão feitas duas obras viárias anunciadas ainda em 2023 ao prefeito Cláudio Schooder-Leitinho (PSD) e à população de Nova Odessa. Por isso, podem acontecer interdições e desvios de tráfego momentâneas, principalmente na região do Jardim São Jorge, nesta quinta e sexta-feira, entre as 7h e as 17h.

As obras em si incluem a construção de uma nova passarela de pedestres no final da Avenida João Pessoa, ligando a Praça Central José Gazzetta ao Jardim Flórida, e a duplicação da passagem inferior (ou “viaduto”) entre a Rua Azil Martins (paralela à Avenida Carlos Botelho), no Jardim Santa Rosa, e a Rua Goiânia, no Jardim São Jorge – mais conhecida como “viaduto do Pezão”.

A atual passagem entre o São Jorge e o Santa Rosa é estreita e comporta apenas uma mão de direção, “forçando” os motoristas que trafegam em direção à região do Picerno (em Sumaré) a “desviarem” por dentro da malha viária novaodessense. Por isso o prefeito solicitou sua “duplicação”.

Sondagem

Na segunda e terça-feira, equipes da Rumo fizeram a sondagem do solo na área de domínio e adjacências da Praça Central José Gazzetta e da Estação Ferroviária – local onde será construída a nova passarela elevada, eliminando de vez o cruzamento de pedestres pela linha férrea.

E nesta quinta e sexta-feira, dias 22 e 23 de maio de 2025, as equipes vão realizar a sondagem nas proximidades do “viaduto do Pezão”, entre o Jardim São Jorge e o Jardim Santa Rosa. Neste caso, será necessária a interdição pontual do tráfego de veículos no trecho da Rua Goiânia entre as ruas Belo Horizonte e Porto Alegre.

O desvio se dará pela Rua Curitiba. A medida será supervisionada pela equipe do Setor de Trânsito da Prefeitura. Os motoristas devem seguir rigorosamente a sinalização provisória no local.

Segundo informações repassadas pela concessionária à Secretaria Municipal de Obras, após a sondagem de solo, as obras propriamente ditas podem ter início já em julho deste ano. Quando começarem, novas mudanças temporárias no trânsito da cidade poderão ser necessárias, principalmente na região da Rua Goiânia, no Jardim São Jorge.

“Mais informações serão prestadas pelo Setor de Trânsito no momento oportuno, nos canais oficiais na Prefeitura, e sempre de forma antecipada, para que os motoristas possam se adaptar. A Rumo também deverá providenciar sinalização temporária”, adiantou a autoridade de Trânsito de Nova Odessa, Benedito Goes Neto.

Já a futura passarela entre a Praça Central e o Jardim Flórida vai trazer muito mais segurança para os moradores que circulam entre o Centro, o Flórida, a Vila Azenha, o Jardim Santa Luiza, o Jardim Nossa Senhora de Fátima e outros bairros, que não vão precisar passar pela linha do trem.

Segundo informações prestadas ainda em 2023 pela Rumo, as duas obras de segurança viária em Nova Odessa já possuem projetos executivos e todas as autorizações, e têm prazo de execução estimado em até 11 meses após seu início. O investimento estimado na época era de R$ 22 milhões na somatória de ambas as intervenções.